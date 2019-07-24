2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Najvišji tlak črpalke 6,5 bara
Do 420-gramski dodaten izpust pare
1,8 l zbiralnik za vodo
s snemljivim zbiralnikom za vodo
Izjemno hitro likanje je dosegljivo z revolucionarno tehnologijo. Učinkovit in neprekinjen izpust pare zgladi celo trdovratne gube, debelejše tkanine pa so zglajene enostavno in hitro. Na voljo je tudi dodaten izpust pare, ki je idealen za navpično likanje s paro in trdovratne gube.
Snemljiv zbiralnik za vodo omogoča enostavno dolivanje kadar koli, brez izklopa naprave. Velika odprtina za polnjenje omogoča, da lahko zbiralnik za vodo enostavno napolnite pod tekočo vodo. Ima prostornino 1,8 litra, tako da lahko likalnik neprekinjeno uporabljate do dve uri brez dolivanja vode v zbiralnik.
S tehnologijo OptimalTEMP ne boste več izgubljali časa s spreminjanjem nastavitve temperature, čakanjem, da se temperatura prilagodi, in predhodnim razvrščanjem oblačil. Likajte tkanine od jeansa do svile, zajamčeno brez prežganja, zaradi popolne kombinacije temperature in neprekinjenega učinkovitega izpusta pare.
Nagrade
4.8
od 5
49
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Boštjan
24/07/2019
Slovenija
garač
Zelo uporaben likalnik, nezahtevna uporaba!! Velika posoda za vodo!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Performer GC8735/80 Sistemski likalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Performer GC8735/80 Sistemski likalnik
tik65
29/09/2018
Slovenija
Dober likalnik za primerno ceno.
Likalnik je hitro pripravljen za uporabo. Všeč mi je, da ni potrebno prilagajati temperature in ima sistem calc-clean s pripadajočo posodo (pri prejšnjem likalniku le-te ni bilo).
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Performer GC8735/80 Sistemski likalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Performer GC8735/80 Sistemski likalnik
lucija05
26/04/2020
Hrvatska
Prezadovoljna!
Odlicna parna postaja! Odlicna količina pare, brzina peglanja, sve sve top!
Prednosti
Cijena, izgled
Slabosti
-
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Performer GC8735/80 Glačalo s generatorom pare
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Performer GC8735/80 Glačalo s generatorom pare
do 40 % manjša poraba energije na osnovi standarda IEC 603311 v načinu ECO v primerjavi z načinom turbo