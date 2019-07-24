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  • Izjemno hitro likanje
  • Izjemno hitro likanje
  • Izjemno hitro likanje
  • Izjemno hitro likanje
  • Izjemno hitro likanje
  • Izjemno hitro likanje
  • Izjemno hitro likanje
  • Izjemno hitro likanje
  • Izjemno hitro likanje

Izdelek ni več na voljo

PerfectCare PerformerSistemski likalnik

GC8735/80

4.8
| (49) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%

1 nagrada

Izjemno hitro likanje
Parni sistemski likalnik Philips PerfectCare Performer zagotavlja enostavno in učinkovito likanje brez zažganih oblačil. Učinkovita neprekinjena para prodre globoko v oblačila za enostavno glajenje gub.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

z neprekinjenim učinkovitim izpustom pare

Izjemno hitro likanje

  • Najvišji tlak črpalke 6,5 bara

  • Do 420-gramski dodaten izpust pare

  • 1,8 l zbiralnik za vodo

  • s snemljivim zbiralnikom za vodo

Učinkovit izpust pare za izjemno glajenje gub

Učinkovit izpust pare za izjemno glajenje gub

Izjemno hitro likanje je dosegljivo z revolucionarno tehnologijo. Učinkovit in neprekinjen izpust pare zgladi celo trdovratne gube, debelejše tkanine pa so zglajene enostavno in hitro. Na voljo je tudi dodaten izpust pare, ki je idealen za navpično likanje s paro in trdovratne gube.

Velik snemljiv zbiralnik za vodo za enostavno dolivanje

Velik snemljiv zbiralnik za vodo za enostavno dolivanje

Snemljiv zbiralnik za vodo omogoča enostavno dolivanje kadar koli, brez izklopa naprave. Velika odprtina za polnjenje omogoča, da lahko zbiralnik za vodo enostavno napolnite pod tekočo vodo. Ima prostornino 1,8 litra, tako da lahko likalnik neprekinjeno uporabljate do dve uri brez dolivanja vode v zbiralnik.

Likajte jeans ali svilo brez nastavljanja temperature

Likajte jeans ali svilo brez nastavljanja temperature

S tehnologijo OptimalTEMP ne boste več izgubljali časa s spreminjanjem nastavitve temperature, čakanjem, da se temperatura prilagodi, in predhodnim razvrščanjem oblačil. Likajte tkanine od jeansa do svile, zajamčeno brez prežganja, zaradi popolne kombinacije temperature in neprekinjenega učinkovitega izpusta pare.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

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4.8

od 5

49

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

24/07/2019

Slovenija

Slovenija

garač

Zelo uporaben likalnik, nezahtevna uporaba!! Velika posoda za vodo!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Performer GC8735/80 Sistemski likalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Performer GC8735/80 Sistemski likalnik

29/09/2018

Slovenija

Slovenija

Dober likalnik za primerno ceno.

Likalnik je hitro pripravljen za uporabo. Všeč mi je, da ni potrebno prilagajati temperature in ima sistem calc-clean s pripadajočo posodo (pri prejšnjem likalniku le-te ni bilo).

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Performer GC8735/80 Sistemski likalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Performer GC8735/80 Sistemski likalnik

26/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Prezadovoljna!

Odlicna parna postaja! Odlicna količina pare, brzina peglanja, sve sve top!

Prednosti

Cijena, izgled

Slabosti

-

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Performer GC8735/80 Glačalo s generatorom pare

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Performer GC8735/80 Glačalo s generatorom pare

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