2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
GC8651/10
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Do 6,2 bara pritiska
Izpust pare 330 g/min
Zaklep za prenašanje
2,5 l fiksni zbiralnik za vodo
Uživajte v likanju, medtem ko družina gleda televizijo, brez motečega hrupa zaradi pare. Tehnologija tihega izpusta pare zagotavlja tih in učinkovit izpust pare. Sistemski likalnik ima dušilne filtre za paro, ki zmanjšujejo hrup zaradi pare, in platformo za blaženje zvoka črpalke v podstavku.
Zdaj lahko likate kavbojke ali svilo brez nastavljanja temperature. Tkanine zagotovljeno ne bodo prežgane. Revolucionarna tehnologija z 1) naprednim pametnim kontrolnim senzorjem natančno regulira temperaturo likalne plošče. Ni vam treba nastavljati temperature 2) Izjemno zmogljiva ciklonska parna komora zagotavlja zmogljiv in neprekinjen izpust, kar zagotavlja enostavnejše in hitrejše likanje.
Izjemno dolgotrajno učinkovita para: ekskluzivna funkcija Philips Easy De-Calc omogoča idealno odstranjevanje vodnega kamna in podaljša življenjsko dobo sistemskega likalnika. Likalnik vas s svetlobo in z zvokom opozori, da ga morate očistiti. Ko se aparat ohladi, odprite gumb Easy De-Calc ter umazano vodo in vodni kamen izlijte v skodelico.
Nagrade
4.2
od 5
5
Ocene
Glendzia27
23/03/2022
Polska
Funkcja pary
Wszystko mi się podoba w tym modelu, super prasuje zawsze już będę używać żelazko z bazą
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary
Roxana123
30/01/2019
România
Timp redus de calcat
„Recenzie din campania Philips” Timpul de calcat este redus la jumatate si fierul este mult mai usor de tinut in mana.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur
Vlad8989
10/02/2017
България
Preverjen kupec
Страхотен продукт !!!
Изключително лесен за употреба, върши перфектна работа с минимални усилия. Препоръчвам !!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор
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