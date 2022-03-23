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  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
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  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje

Izdelek ni več na voljo

PerfectCare Aqua SilenceSistemski likalnik

GC8651/10

4.2
| (5) Ocene

1 nagrada

Izjemno hitro in tiho likanje
Omogoča likanje vseh oblačil (svile, posteljnine, bombaža, kašmira) v kateremkoli zaporedju in brez prilagajanja. Likalnik Philips PerfectCare zagotavlja izredno hitro likanje brez tveganja za prežgano ali svetlečo obleko. Resnično enostavno likanje.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

brez nastavljanja temperature

Izjemno hitro in tiho likanje

  • Do 6,2 bara pritiska

  • Izpust pare 330 g/min

  • Zaklep za prenašanje

  • 2,5 l fiksni zbiralnik za vodo

Tehnologija tihega izpusta pare: močan, a zelo tih izpust pare

Tehnologija tihega izpusta pare: močan, a zelo tih izpust pare

Uživajte v likanju, medtem ko družina gleda televizijo, brez motečega hrupa zaradi pare. Tehnologija tihega izpusta pare zagotavlja tih in učinkovit izpust pare. Sistemski likalnik ima dušilne filtre za paro, ki zmanjšujejo hrup zaradi pare, in platformo za blaženje zvoka črpalke v podstavku.

Likajte kavbojke ali svilo brez nastavljanja temperature

Likajte kavbojke ali svilo brez nastavljanja temperature

Zdaj lahko likate kavbojke ali svilo brez nastavljanja temperature. Tkanine zagotovljeno ne bodo prežgane. Revolucionarna tehnologija z 1) naprednim pametnim kontrolnim senzorjem natančno regulira temperaturo likalne plošče. Ni vam treba nastavljati temperature 2) Izjemno zmogljiva ciklonska parna komora zagotavlja zmogljiv in neprekinjen izpust, kar zagotavlja enostavnejše in hitrejše likanje.

Za podaljšanje življenjske dobe likalnika iz aparata učinkovito in enostavno odstranite vodni kamen

Za podaljšanje življenjske dobe likalnika iz aparata učinkovito in enostavno odstranite vodni kamen

Izjemno dolgotrajno učinkovita para: ekskluzivna funkcija Philips Easy De-Calc omogoča idealno odstranjevanje vodnega kamna in podaljša življenjsko dobo sistemskega likalnika. Likalnik vas s svetlobo in z zvokom opozori, da ga morate očistiti. Ko se aparat ohladi, odprite gumb Easy De-Calc ter umazano vodo in vodni kamen izlijte v skodelico.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.2

od 5

5

Ocene

3
1

23/03/2022

Polska

Polska

Funkcja pary

Wszystko mi się podoba w tym modelu, super prasuje zawsze już będę używać żelazko z bazą

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary

30/01/2019

România

România

Timp redus de calcat

„Recenzie din campania Philips” Timpul de calcat este redus la jumatate si fierul este mult mai usor de tinut in mana.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur

10/02/2017

България

България

Preverjen kupec

Страхотен продукт !!!

Изключително лесен за употреба, върши перфектна работа с минимални усилия. Препоръчвам !!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор

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