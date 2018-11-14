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  • Izjemno hitro likanje
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Izdelek ni več na voljo

PerfectCare AquaSistemski likalnik

GC8641/30

4.5
| (11) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 82%

1 nagrada

Izjemno hitro likanje
Omogoča likanje vseh oblačil (svile, posteljnine, bombaža, kašmira) v kateremkoli zaporedju in brez prilagajanja. Likalnik Philips PerfectCare zagotavlja izredno hitro likanje brez tveganja za prežgano ali svetlečo obleko. Resnično enostavno likanje.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

brez nastavljanja temperature

Izjemno hitro likanje

  • 5 barov

  • Izpust pare 290 g/min

  • Zaklep za prenašanje

  • 2,5 l fiksni zbiralnik za vodo

Pripravljen na uporabo v 2 minutah z neomejenim polnjenjem

Pripravljen na uporabo v 2 minutah z neomejenim polnjenjem

Para je pripravljena v 2 minutah in vodo lahko med likanjem kadarkoli dolijete.

V likalniku lahko uporabljate vodo iz pipe, ki jo lahko dolijete kadarkoli med likanjem

V likalniku lahko uporabljate vodo iz pipe, ki jo lahko dolijete kadarkoli med likanjem

Sistemski likalnik uporablja vodo iz pipe. Če med likanjem zmanjka vode v zbiralniku za vodo, jo lahko enostavno dolijete brez čakanja ali izklapljanja aparata.

Vročo likalno ploščo lahko varno pustite na likalni deski

Vročo likalno ploščo lahko varno pustite na likalni deski

Inovativna tehnologija Philips OptimalTEMP preprečuje, da bi prežgali tkanine za likanje. Likalnika vam med likanjem ni treba postavljati na osnovno enoto. Likalnk lahko brez dodatnega podstavka pustite na oblačilih ali bombažni prevleki za likalno desko. Ne bo poškodoval tkanin ali likalne deske. To omogoča enostavnejše likanje z manj truda.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

11

Ocene

82%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

14/11/2018

България

България

Изключително доволна!

Изключително съм доволна, освен, че пести време, също така резултатите са винаги на ниво. Дрехите след гладене изглеждат като нови!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua GC8641/30 Ютия с парогенератор

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua GC8641/30 Ютия с парогенератор

29/08/2016

România

România

Recomand , nu te dezamageste!

Am studiat multe recenzii, am intrat pe forumuri si am ales! La inceput am fost stangace, dar f curand am deprins cum se calca cu ea. Acum am recomandat-o prietenelor si una deja o utilizeaza, iar cealalta va achizitiona curad o statie, asa entuziasm am avut... De ce recomand? Pentru ca e super sa calci repede, usor si fara o selectie a tipului de tesaturi. Si pentru ca nu e greu, si nu incarc apa des, si nu imi bat capul cu filtrarea apei, care se face in interior...voi inlocui filtrul, cand va fi momentul.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua GC8641/30 Staţie de călcat cu abur

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua GC8641/30 Staţie de călcat cu abur

26/01/2016

România

România

Foarte bun.

Calcă orice articol de îmbrăcăminte care poate fi călcat, de la mătase la in, bumbac, caşmir... în orice ordine, fără a fi necesară reglarea. Fierul de călcat PerfectCare de la Philips oferă rezultate rapide fără riscul de ardere sau de creare a luciului pentru toate articolele tale de îmbrăcăminte. Călcat cu adevărat simplu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua GC8641/30 Staţie de călcat cu abur

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua GC8641/30 Staţie de călcat cu abur

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