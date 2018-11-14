Am primit spre testare statia de calcat de la Phillips si am avut ceva emotii. Comparativ cu un fier de calcat traditional, prima impresie este ca e complicat de instalat si de folosit. Am avut surpriza sa nu fie asa... M-am ajutat de instructiuni si in 10 minute deja eram gata sa calc prima camasa. La fel, mi-a fost teama ca va avea dimensiuni mari si ca nu voi avea unde sa o mai depozitez, insa imi ocupa acelasi spatiu pe care mi l-ar ocupa fierul de calcat si puful cu care ud hainele pentru o mai buna calcare. Si acum, despre eficacitate, e clar ca devanseaza cu mult fierul de calcat traditional! Cantitatea de abur data de statie imi permite sa calc hainele fara prea mult efort, talpa este super alunecoasa, iar fierul este foarte usor si usor de folosit. De asemenea, am fost incantata ca pot sa las fierul pe masa de calcat, fara a risca sa imi arda husa. Intr-adevar mi s-a redus si timpul de calcat al hainelor, acesta fiind cel mai mare avantaj. Recomand produsul!