2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
5 barov
Izpust pare 290 g/min
Zaklep za prenašanje
2,5 l fiksni zbiralnik za vodo
Para je pripravljena v 2 minutah in vodo lahko med likanjem kadarkoli dolijete.
Sistemski likalnik uporablja vodo iz pipe. Če med likanjem zmanjka vode v zbiralniku za vodo, jo lahko enostavno dolijete brez čakanja ali izklapljanja aparata.
Inovativna tehnologija Philips OptimalTEMP preprečuje, da bi prežgali tkanine za likanje. Likalnika vam med likanjem ni treba postavljati na osnovno enoto. Likalnk lahko brez dodatnega podstavka pustite na oblačilih ali bombažni prevleki za likalno desko. Ne bo poškodoval tkanin ali likalne deske. To omogoča enostavnejše likanje z manj truda.
Nagrade
4.5
od 5
11
Ocene
82%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Галина
14/11/2018
България
Изключително доволна!
Изключително съм доволна, освен, че пести време, също така резултатите са винаги на ниво. Дрехите след гладене изглеждат като нови!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua GC8641/30 Ютия с парогенератор
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua GC8641/30 Ютия с парогенератор
Alina1
29/08/2016
România
Recomand , nu te dezamageste!
Am studiat multe recenzii, am intrat pe forumuri si am ales! La inceput am fost stangace, dar f curand am deprins cum se calca cu ea. Acum am recomandat-o prietenelor si una deja o utilizeaza, iar cealalta va achizitiona curad o statie, asa entuziasm am avut... De ce recomand? Pentru ca e super sa calci repede, usor si fara o selectie a tipului de tesaturi. Si pentru ca nu e greu, si nu incarc apa des, si nu imi bat capul cu filtrarea apei, care se face in interior...voi inlocui filtrul, cand va fi momentul.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua GC8641/30 Staţie de călcat cu abur
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua GC8641/30 Staţie de călcat cu abur
Vasile
26/01/2016
România
Foarte bun.
Calcă orice articol de îmbrăcăminte care poate fi călcat, de la mătase la in, bumbac, caşmir... în orice ordine, fără a fi necesară reglarea. Fierul de călcat PerfectCare de la Philips oferă rezultate rapide fără riscul de ardere sau de creare a luciului pentru toate articolele tale de îmbrăcăminte. Călcat cu adevărat simplu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua GC8641/30 Staţie de călcat cu abur
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua GC8641/30 Staţie de călcat cu abur