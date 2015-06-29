2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
GC8622/20
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
5 barov
Izpust pare 250 g/min
2,5 l fiksni zbiralnik za vodo
Zdaj lahko likate kavbojke ali svilo brez nastavljanja temperature. Tkanine zagotovljeno ne bodo prežgane. Revolucionarna tehnologija z 1) naprednim pametnim kontrolnim senzorjem natančno regulira temperaturo likalne plošče. Ni vam treba nastavljati temperature 2) Izjemno zmogljiva ciklonska parna komora zagotavlja zmogljiv in neprekinjen izpust, kar zagotavlja enostavnejše in hitrejše likanje.
Z načinom ECO z manjšim izpustom pare lahko varčujete z energijo ob enako učinkovitem likanju.
Dodaten izpust pare lahko uporabljate za navpično likanje s paro in trdovratne gube.
Nagrade
2.0
od 5
2
Ocene
Vita
29/06/2015
Slovenija
Po 1 letu uporabe se je pokvaril
Likalnik deluje odlično, zelo enostaven za uporabo, para je močna. Čiščenje je enostavno. Vendar, le po 1 letu uporabe je likalnik nehal producirati paro. Ko pritisnemo gumb za paro, se likalnik avtomatično izklopi (lučka na on/off gumbu neha svetiti).
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua GC8622/20 Sistemski likalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua GC8622/20 Sistemski likalnik
Perom
21/11/2015
Hrvatska
Super glacalo samo se jako brzo pokvari
Nemojte kupovati Philipsova glacala, sto se tice karakteristika istih, za svaku pohvalu su od jednostavnosti do efikasnosti peglanja. Jedino sto im se pegle jako brzo pokvare, traju od nekoliko mjeseci do koju godinu i inda prestanu proizvodit paru. Zaista steta, ali gledajte neke druge proizvodace.
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua GC8622/20 Steam generator iron
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua GC8622/20 Steam generator iron