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  • Izjemno hitro likanje
  • Izjemno hitro likanje

Izdelek ni več na voljo

PerfectCare AquaSistemski likalnik

GC8622/20

2
| (2) Ocene

1 nagrada

Izjemno hitro likanje
Omogoča likanje vseh oblačil (svile, posteljnine, bombaža, kašmira) v kateremkoli zaporedju in brez prilagajanja. Likalnik Philips PerfectCare zagotavlja izredno hitro likanje brez tveganja za prežgano ali svetlečo obleko. Resnično enostavno likanje.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

brez nastavljanja temperature

Izjemno hitro likanje

  • 5 barov

  • Izpust pare 250 g/min

  • 2,5 l fiksni zbiralnik za vodo

Likajte kavbojke ali svilo brez nastavljanja temperature

Likajte kavbojke ali svilo brez nastavljanja temperature

Zdaj lahko likate kavbojke ali svilo brez nastavljanja temperature. Tkanine zagotovljeno ne bodo prežgane. Revolucionarna tehnologija z 1) naprednim pametnim kontrolnim senzorjem natančno regulira temperaturo likalne plošče. Ni vam treba nastavljati temperature 2) Izjemno zmogljiva ciklonska parna komora zagotavlja zmogljiv in neprekinjen izpust, kar zagotavlja enostavnejše in hitrejše likanje.

Varčevanje z energijo z načinom ECO

Varčevanje z energijo z načinom ECO

Z načinom ECO z manjšim izpustom pare lahko varčujete z energijo ob enako učinkovitem likanju.

Izpust pare do 250 g/min

Dodaten izpust pare lahko uporabljate za navpično likanje s paro in trdovratne gube.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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2.0

od 5

2

Ocene

5
4
2

29/06/2015

Slovenija

Slovenija

Po 1 letu uporabe se je pokvaril

Likalnik deluje odlično, zelo enostaven za uporabo, para je močna. Čiščenje je enostavno. Vendar, le po 1 letu uporabe je likalnik nehal producirati paro. Ko pritisnemo gumb za paro, se likalnik avtomatično izklopi (lučka na on/off gumbu neha svetiti).

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua GC8622/20 Sistemski likalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua GC8622/20 Sistemski likalnik

21/11/2015

Hrvatska

Hrvatska

Super glacalo samo se jako brzo pokvari

Nemojte kupovati Philipsova glacala, sto se tice karakteristika istih, za svaku pohvalu su od jednostavnosti do efikasnosti peglanja. Jedino sto im se pegle jako brzo pokvare, traju od nekoliko mjeseci do koju godinu i inda prestanu proizvodit paru. Zaista steta, ali gledajte neke druge proizvodace.

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua GC8622/20 Steam generator iron

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua GC8622/20 Steam generator iron

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