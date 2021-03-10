2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Tlak črpalke največ 6,5 bara
Do 430-gramski dodaten izpust pare
Snemljiva 1,5-litrska posoda za vodo
Zaklep za prenašanje
Tudi če delate več stvari hkrati ali ste z mislimi kje druge, ne boste nikoli prežgali svojih oblačil. S tehnologijo OptimalTEMP vam obljubljamo, da ta parna postaja ne bo nikoli prežgala nobene tkanine, primerne za likanje. Likalnik lahko celo z navzdol obrnjeno likalno ploščo pustite na oblačilih ali likalni deski. Oblačila ne bodo prežgana in se ne bodo svetila. Zagotovljeno.
Zanesite se na naš neprekinjen izpust pare, da namesto vas opravi težaško delo, in z lahkoto boste kos trdovratnim gubam. Glejte, kako gube izginjajo, ko uporabite dodatni izpust pare, kadar ga potrebujete, popoln pa je tudi takrat, ko želite zlikati navpične zavese ali osvežiti viseča oblačila.
Zaradi kompaktne velikosti je lahka in preprosta za upravljanje, ko likate oblačila. Prilega se tudi likalni deski. Vendar manjše ne pomeni manj zmogljivo. Po zaslugi ekskluzivne tehnologije ProVelocity smo ustvarili zmogljive parne postaje, ki so lahke in kompaktnejše kot kadar koli doslej.
Nagrade
4.8
od 5
48
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
sodnik
10/03/2021
Slovenija
lahek in lepo vodljiv
priporočam vsaki gospodinji ker je cenovno ugoden.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna postaja
Zivab
25/11/2020
Slovenija
Del promocije
SUper
Izdelek je res super, naredi vse kar obljublja, toplo priporocam :)
Prednosti
Cena, uporaba
Slabosti
/
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna postaja
darja
25/11/2020
Slovenija
Del promocije
res odličen
super je ravno prav izpusta vlage , dosti velika posoda z vodo
Prednosti
posoda z vodo dovolj velika
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna postaja
Na podlagi 2-urnega likanja
Do 40 % manjša poraba energije na osnovi standarda IEC 603311 v primerjavi z modelom GC6734.