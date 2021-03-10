IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje

Izdelek ni več na voljo

PerfectCare Compact PlusParna postaja

GC7920/20

4.8
| (48) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%

1 nagrada

Likanje končajte 30 minut hitreje
S tako hitrim in priročnim likalnikom vas nikoli več ne bo skrbelo, da bi prežgali oblačila. Likanje končajte hitreje z dvakratno količino pare, kot jo premore parni likalnik. Brez spreminjanja nastavitev in hitrejši rezultati z boljšim odstranjevanjem gub. Zlahka zlikajte svoj običajen kup oblačil brez prekinitev.
Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

V primerjavi s parnim likalnikom Philips Azur*

Likanje končajte 30 minut hitreje

  • Tlak črpalke največ 6,5 bara

  • Do 430-gramski dodaten izpust pare

  • Snemljiva 1,5-litrska posoda za vodo

  • Zaklep za prenašanje

Zajamčeno brez prežganin

Tudi če delate več stvari hkrati ali ste z mislimi kje druge, ne boste nikoli prežgali svojih oblačil. S tehnologijo OptimalTEMP vam obljubljamo, da ta parna postaja ne bo nikoli prežgala nobene tkanine, primerne za likanje. Likalnik lahko celo z navzdol obrnjeno likalno ploščo pustite na oblačilih ali likalni deski. Oblačila ne bodo prežgana in se ne bodo svetila. Zagotovljeno.

Učinkovit izpust pare za izjemno odstranjevanje gub

Zanesite se na naš neprekinjen izpust pare, da namesto vas opravi težaško delo, in z lahkoto boste kos trdovratnim gubam. Glejte, kako gube izginjajo, ko uporabite dodatni izpust pare, kadar ga potrebujete, popoln pa je tudi takrat, ko želite zlikati navpične zavese ali osvežiti viseča oblačila.

Lahka in kompaktna za enostavno uporabo in shranjevanje

Zaradi kompaktne velikosti je lahka in preprosta za upravljanje, ko likate oblačila. Prilega se tudi likalni deski. Vendar manjše ne pomeni manj zmogljivo. Po zaslugi ekskluzivne tehnologije ProVelocity smo ustvarili zmogljive parne postaje, ki so lahke in kompaktnejše kot kadar koli doslej.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

48

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

10/03/2021

Slovenija

Slovenija

lahek in lepo vodljiv

priporočam vsaki gospodinji ker je cenovno ugoden.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna postaja

25/11/2020

Slovenija

Slovenija

SUper

Izdelek je res super, naredi vse kar obljublja, toplo priporocam :)

Prednosti

Cena, uporaba

Slabosti

/

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna postaja

25/11/2020

Slovenija

Slovenija

res odličen

super je ravno prav izpusta vlage , dosti velika posoda z vodo

Prednosti

posoda z vodo dovolj velika

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna postaja

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi 2-urnega likanja

  2. Do 40 % manjša poraba energije na osnovi standarda IEC 603311 v primerjavi z modelom GC6734.