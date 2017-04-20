2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
GC7715/80
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Največ 5,5 bara tlaka
Izpust pare 250 g/min
Zaklep za prenašanje
2,2-litrski snemljiv zbiralnik za vodo
Velik in snemljiv zbiralnik za vodo omogoča enostavno dolivanje, močan izpust pare in keramična likalna plošča SteamGlide znatno pospešita likanje, zaklep za prenašanje in sistem Smart CalcClean pa zagotavljata priročno likanje
Sistemski likalnik ima zaklep za varno prenašanje. Likalnik lahko varno pritrdite na podstavek in tako zmanjšate nevarnost, da bi se kdo dotaknil vroče likalne plošče. Sistemski likalnik lahko tudi enostavno prenašate.
Sistemski likalnik uporablja vodo iz pipe. Če med likanjem zmanjka vode v zbiralniku za vodo, jo lahko enostavno dolijete brez čakanja ali izklapljanja aparata.
Nagrade
4.0
od 5
7
Ocene
Mare
20/04/2017
Hrvatska
Odlican proizvod
Parna postaja je odlicna. Jednostavna za uporabu pegla posteljinu savrseno. Jednostavno odlicna
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FastCare GC7710/20 Glačalo s generatorom pare
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FastCare GC7710/20 Glačalo s generatorom pare
Istok
08/12/2021
Srbija
Odličan proizvod.
Toplo preporucujem peglu. Izvanredna prilikom rada. Lako i funkcionalno peglanje, bez napora.
Prednosti
Za svaku preporuku.
Slabosti
/
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom
Vlasta1
07/11/2017
Česká republika
Žehlení je o dost lehčí než s napařovací žehličkou.
Žehlí se mi s ní moc dobře. I při delším žehlení nebolí ruka díky váze.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FastCare GC7715/80 Parní generátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FastCare GC7715/80 Parní generátor