IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Hitro in priročno likanje
  • Hitro in priročno likanje
  • Hitro in priročno likanje
  • Hitro in priročno likanje
  • Hitro in priročno likanje
  • Hitro in priročno likanje
  • Hitro in priročno likanje
  • Hitro in priročno likanje

Izdelek ni več na voljo

FastCareSistemski likalnik

GC7710/20

4
| (7) Ocene

1 nagrada

Hitro in priročno likanje
Velik in snemljiv zbiralnik za vodo omogoča enostavno dolivanje, močan izpust pare in keramična likalna plošča SteamGlide znatno pospešita likanje, zaklep za prenašanje in sistem Smart CalcClean pa zagotavljata priročno likanje.
Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

S snemljivim zbiralnikom za vodo

Hitro in priročno likanje

  • Največ 5,5 bara tlaka

  • Izpust pare 250 g/min

  • Zaklep za prenašanje

  • 2,2-litrski snemljiv zbiralnik za vodo

2,2-litrski velik snemljiv zbiralnik za vodo, idealno za družine

2,2-litrski velik snemljiv zbiralnik za vodo, idealno za družine

Velik in snemljiv zbiralnik za vodo omogoča enostavno dolivanje, močan izpust pare in keramična likalna plošča SteamGlide znatno pospešita likanje, zaklep za prenašanje in sistem Smart CalcClean pa zagotavljata priročno likanje

Zaklep za prenašanje za enostavno in varno prenašanje

Zaklep za prenašanje za enostavno in varno prenašanje

Sistemski likalnik ima zaklep za varno prenašanje. Likalnik lahko varno pritrdite na podstavek in tako zmanjšate nevarnost, da bi se kdo dotaknil vroče likalne plošče. Sistemski likalnik lahko tudi enostavno prenašate.

Vodo iz pipe lahko dolijete kadarkoli

Vodo iz pipe lahko dolijete kadarkoli

Sistemski likalnik uporablja vodo iz pipe. Če med likanjem zmanjka vode v zbiralniku za vodo, jo lahko enostavno dolijete brez čakanja ali izklapljanja aparata.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.0

od 5

7

Ocene

2

20/04/2017

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod

Parna postaja je odlicna. Jednostavna za uporabu pegla posteljinu savrseno. Jednostavno odlicna

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FastCare GC7710/20 Glačalo s generatorom pare

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FastCare GC7710/20 Glačalo s generatorom pare

08/12/2021

Srbija

Srbija

Odličan proizvod.

Toplo preporucujem peglu. Izvanredna prilikom rada. Lako i funkcionalno peglanje, bez napora.

Prednosti

Za svaku preporuku.

Slabosti

/

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom

07/11/2017

Česká republika

Česká republika

Žehlení je o dost lehčí než s napařovací žehličkou.

Žehlí se mi s ní moc dobře. I při delším žehlení nebolí ruka díky váze.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FastCare GC7715/80 Parní generátor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FastCare GC7715/80 Parní generátor

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki