2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Tlak črpalke največ 6 barov
Do 340-gramski dodaten izpust pare
2-litrski zbiralnik za vodo
Kompaktna zasnova
Izjemno hitro likanje je dosegljivo z revolucionarno tehnologijo. Učinkovit in neprekinjen izpust pare zgladi celo trdovratne gube, debelejše tkanine pa so zglajene enostavno in hitro. Na voljo je tudi dodaten izpust pare, ki je idealen za navpično likanje s paro in trdovratne gube.
S tehnologijo OptimalTEMP ne boste več izgubljali časa s spreminjanjem nastavitve temperature, čakanjem, da se temperatura prilagodi, in predhodnim razvrščanjem oblačil. Likajte tkanine od jeansa do svile, zajamčeno brez prežganja, zaradi popolne kombinacije temperature in neprekinjenega učinkovitega izpusta pare.
Inovativna tehnologija OptimalTEMP preprečuje prežganje vseh tkanin, primernih za likanje. Poleg sprostitve, ki jo to zagotavlja med likanjem, pomeni tudi, da lahko vročo likalno ploščo pustite neposredno na bombažni prevleki za likalno desko, ne da bi jo poškodovali. To zmanjšuje nelagodje zapestja, saj vam ne bo treba tako pogosto dvigati likalnika s podstavka in ga spuščati nanj.
Nagrade
5.0
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mihaela2905
14/11/2018
Hrvatska
Odličan proizvod
Jako lako peglanje , odlična jačina pare . Preporučam svima .
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7057/20 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7057/20 Parna postaja
radi77
26/08/2019
България
Прекрасен уред
Направи гладенето приятно и лесно. Уреда е много лек.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор
Oksana85
20/06/2019
Україна
супер крутий парогенератор
Придбала парогенератор близько 3 міс назад. Сказати, що покупкою задоволена - нічого не сказати! Довго обирала і нарешті визначилася. Коли кур"єр доставив додому перше здивував розмір - хоч резервуар для води на 2 л, а виглядає досить компакто і багато місця не займає. У використанні досить простий, ефективно відпарює від тонких до товстих тканин. Використовую для прасування домашніх речей, а також і для відпарювання швів (багато шию і є над чим постояти). Цей парогенератор економить і час, адже пропарює з двох сторін одночасно (особливо якщо річ з тонкої тканини), і сили (мінімус зусиль і гора речей перепрасована). Уже порекомендувала двом подругам ;-)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7057/20 Парогенератор
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7057/20 Парогенератор
V primerjavi s parnim likalnikom Philips EasySpeed