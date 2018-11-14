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  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare *
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare *
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare *
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare *
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare *
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare *
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare *
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare *
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare *
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare *
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare *
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare *
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare *
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare *
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare *
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare *
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare *
  • Hitrejše likanje z 2-krat več pare *

Izdelek ni več na voljo

PerfectCare VivaSistemski likalnik

GC7057/20

5
| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Hitrejše likanje z 2-krat več pare *
Sistemski likalnik Philips zagotavlja hitrejše in enostavnejše likanje. Revolucionarna tehnologija OptimalTEMP vam omogoča likanje oblačil brez prilagajanja temperature.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

brez prilagajanja temperature

Hitrejše likanje z 2-krat več pare *

  • Tlak črpalke največ 6 barov

  • Do 340-gramski dodaten izpust pare

  • 2-litrski zbiralnik za vodo

  • Kompaktna zasnova

Učinkovit izpust pare za izjemno glajenje gub

Učinkovit izpust pare za izjemno glajenje gub

Izjemno hitro likanje je dosegljivo z revolucionarno tehnologijo. Učinkovit in neprekinjen izpust pare zgladi celo trdovratne gube, debelejše tkanine pa so zglajene enostavno in hitro. Na voljo je tudi dodaten izpust pare, ki je idealen za navpično likanje s paro in trdovratne gube.

Likajte jeans ali svilo brez nastavljanja temperature

Likajte jeans ali svilo brez nastavljanja temperature

S tehnologijo OptimalTEMP ne boste več izgubljali časa s spreminjanjem nastavitve temperature, čakanjem, da se temperatura prilagodi, in predhodnim razvrščanjem oblačil. Likajte tkanine od jeansa do svile, zajamčeno brez prežganja, zaradi popolne kombinacije temperature in neprekinjenega učinkovitega izpusta pare.

Vročo likalno ploščo lahko varno pustite na likalni deski

Vročo likalno ploščo lahko varno pustite na likalni deski

Inovativna tehnologija OptimalTEMP preprečuje prežganje vseh tkanin, primernih za likanje. Poleg sprostitve, ki jo to zagotavlja med likanjem, pomeni tudi, da lahko vročo likalno ploščo pustite neposredno na bombažni prevleki za likalno desko, ne da bi jo poškodovali. To zmanjšuje nelagodje zapestja, saj vam ne bo treba tako pogosto dvigati likalnika s podstavka in ga spuščati nanj.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

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5.0

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

14/11/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Jako lako peglanje , odlična jačina pare . Preporučam svima .

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7057/20 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7057/20 Parna postaja

26/08/2019

България

България

Прекрасен уред

Направи гладенето приятно и лесно. Уреда е много лек.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор

20/06/2019

Україна

Україна

супер крутий парогенератор

Придбала парогенератор близько 3 міс назад. Сказати, що покупкою задоволена - нічого не сказати! Довго обирала і нарешті визначилася. Коли кур"єр доставив додому перше здивував розмір - хоч резервуар для води на 2 л, а виглядає досить компакто і багато місця не займає. У використанні досить простий, ефективно відпарює від тонких до товстих тканин. Використовую для прасування домашніх речей, а також і для відпарювання швів (багато шию і є над чим постояти). Цей парогенератор економить і час, адже пропарює з двох сторін одночасно (особливо якщо річ з тонкої тканини), і сили (мінімус зусиль і гора речей перепрасована). Уже порекомендувала двом подругам ;-)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7057/20 Парогенератор

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Viva GC7057/20 Парогенератор

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  1. V primerjavi s parnim likalnikom Philips EasySpeed