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  • Osvežite občutljiva oblačila z najljubšimi vonjavami
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  • Osvežite občutljiva oblačila z najljubšimi vonjavami
  • Osvežite občutljiva oblačila z najljubšimi vonjavami
  • Osvežite občutljiva oblačila z najljubšimi vonjavami
  • Osvežite občutljiva oblačila z najljubšimi vonjavami
  • Osvežite občutljiva oblačila z najljubšimi vonjavami
  • Osvežite občutljiva oblačila z najljubšimi vonjavami
  • Osvežite občutljiva oblačila z najljubšimi vonjavami
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Osvežite občutljiva oblačila z najljubšimi vonjavami
  • Osvežite občutljiva oblačila z najljubšimi vonjavami
  • Osvežite občutljiva oblačila z najljubšimi vonjavami
  • Osvežite občutljiva oblačila z najljubšimi vonjavami
  • Osvežite občutljiva oblačila z najljubšimi vonjavami
  • Osvežite občutljiva oblačila z najljubšimi vonjavami

Izdelek ni več na voljo

ClearTouch EssenceParni likalnik za oblačila

GC537/65

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Osvežite občutljiva oblačila z najljubšimi vonjavami
Nov ClearTouch Essence z izpustom pare na oblačila nanese vaše najljubše vonjave. Nalijte dišavo v pokrovček za dišavo MyEssence; para daje vašim oblačilom svež vonj, zato jih za osvežitev ni treba ponovno prati ali suho čistiti.
Poglej vse prednosti
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

S pokrovčkom za dišavo MyEssence

Osvežite občutljiva oblačila z najljubšimi vonjavami

  • 2000 W

  • Pokrovček za dišavo MyEssence

  • Obešalo ter zaklep z obešalnikom

Para prinaša vaš najljubši vonj na oblačila

Para prinaša vaš najljubši vonj na oblačila

Zmogljiv sistem pare z inovativnim pokrovčkom za dišavo MyEssence najljubši vonj prenese na oblačila.

3 ravni pare

3 ravni pare

Izberite želeno raven pare za najboljše rezultate na različnih vrstah oblačil.

Izjemno močan izpust pare

Izjemno močan izpust pare

Skozi šobe se z veliko močjo izpihuje para, s katero v samo nekaj potezah zgladite vse gube.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

07/01/2019

Hrvatska

Hrvatska

Jednostavan za upotrebu i odlične karakteristike

Jedina sitna zamjerka što se mora uključiti/ isključiti između stavljanja dva odjevna predmeta.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ClearTouch Essence GC537/65 Uređaj za glačanje na paru

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ClearTouch Essence GC537/65 Uređaj za glačanje na paru

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Omejitve odgovornosti

  1. Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij escherichia coli 8099, staphylicoccus aureus ATCC 6538, canidia albicans ATCC 10231 po 8 minutah parnega likanja.