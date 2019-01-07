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Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
2000 W
Pokrovček za dišavo MyEssence
Obešalo ter zaklep z obešalnikom
Zmogljiv sistem pare z inovativnim pokrovčkom za dišavo MyEssence najljubši vonj prenese na oblačila.
Izberite želeno raven pare za najboljše rezultate na različnih vrstah oblačil.
Skozi šobe se z veliko močjo izpihuje para, s katero v samo nekaj potezah zgladite vse gube.
Nagrade
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Sted
07/01/2019
Hrvatska
Jednostavan za upotrebu i odlične karakteristike
Jedina sitna zamjerka što se mora uključiti/ isključiti između stavljanja dva odjevna predmeta.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ClearTouch Essence GC537/65 Uređaj za glačanje na paru
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ClearTouch Essence GC537/65 Uređaj za glačanje na paru
Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij escherichia coli 8099, staphylicoccus aureus ATCC 6538, canidia albicans ATCC 10231 po 8 minutah parnega likanja.