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  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*

Izdelek ni več na voljo

PerfectCare AzurParni likalnik

GC4928/30

5
| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Najhitrejši parni likalnik Philips*
Likalnik omogoča varno likanje vseh oblačil, kot so jeans, svila ter posteljnina in kašmir, v eni sami potezi in v kateremkoli zaporedju brez prilagajanja temperature. PerfectCare Azur zagotavlja odlične rezultate brez nevarnosti prežganih ali svetlečih oblačil. Likanje je zdaj enostavnejše in hitrejše.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

V eni potezi od likanja jeansa do svile

Najhitrejši parni likalnik Philips*

  • Izpust 50 g/min; dodaten izpust 210 g

  • Likalna plošča T-ionicGlide

  • Sam. var. izklop + proti vod. kamnu

  • Varno za likanje primernih oblačil

Tehnologija OptimalTemp: popolna kombinacija temperature

Tehnologija OptimalTemp: popolna kombinacija temperature

Najnovejša revolucija pri likanju zagotavlja popolno kombinacijo pare in prave temperature. S tem brez dodatnih nastavitev zagotovi hitro likanje in izjemne rezultate pri trdovratnih gubah na vseh tkaninah, ki so primerne za likanje. Popolno kombinacijo pare in temperature zagotavljata: 1) pametni kontrolni senzor, ki nastavlja pravo temperaturo; 2) tehnologija HeatFlow, ki omogoča enakomerno kombinacijo pare in ustrezne temperature.

100 % varno pri likanju vseh primernih oblačil

100 % varno pri likanju vseh primernih oblačil

100 % varno pri likanju tudi občutljivih tkanin, ko so svila, kašmir, volna, poliester. Neodvisni testni inštituti so likalnik PerfectCare uporabili na najobčutljivejših oblačilih, primernih za likanje, in potrdili njegove vrhunske rezultate.

100 % hitrost na vseh tkaninah, ni hitrejšega parnega likalnika

100 % hitrost likanja, brez ločevanja. Z učinkovitejšo paro zlikajte vsa oblačila.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

8

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

23/10/2016

Česká republika

Česká republika

Produkt skvěle vypadá a má vynikající vlastnosti.

Žehličku používá má přítelkyně a zatím si jí nemůže vynachválit. Ze začátku byl prý trochu nezvyk, že není třeba nastavovat teplota, ale člověk si na to rychle zvykne a nemá to chybu. Vyžehlí opravdu vše, bez toho aby se něco spálilo. Takže tento výrobek mohu jen doporučit.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4928/30 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4928/30 Napařovací žehlička

19/06/2019

България

България

Много ефективна ютия

Ютията е страхотна. Поначало я взех специално за новородената ми дъщеря. С цел перфектно изгладени дрехи. Много съм доволна. Заслужава си.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия

22/11/2018

България

България

Изключителна ютия

Много надеждна и практична юрия винаги може да изгладите бързо и е по добра от обикновените с парогенератор

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия

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  1. V primerjavi s parnimi likalniki Philips