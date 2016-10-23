2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Izpust 50 g/min; dodaten izpust 210 g
Likalna plošča T-ionicGlide
Sam. var. izklop + proti vod. kamnu
Varno za likanje primernih oblačil
Najnovejša revolucija pri likanju zagotavlja popolno kombinacijo pare in prave temperature. S tem brez dodatnih nastavitev zagotovi hitro likanje in izjemne rezultate pri trdovratnih gubah na vseh tkaninah, ki so primerne za likanje. Popolno kombinacijo pare in temperature zagotavljata: 1) pametni kontrolni senzor, ki nastavlja pravo temperaturo; 2) tehnologija HeatFlow, ki omogoča enakomerno kombinacijo pare in ustrezne temperature.
100 % varno pri likanju tudi občutljivih tkanin, ko so svila, kašmir, volna, poliester. Neodvisni testni inštituti so likalnik PerfectCare uporabili na najobčutljivejših oblačilih, primernih za likanje, in potrdili njegove vrhunske rezultate.
100 % hitrost likanja, brez ločevanja. Z učinkovitejšo paro zlikajte vsa oblačila.
Nagrade
5.0
od 5
8
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mišák81
23/10/2016
Česká republika
Produkt skvěle vypadá a má vynikající vlastnosti.
Žehličku používá má přítelkyně a zatím si jí nemůže vynachválit. Ze začátku byl prý trochu nezvyk, že není třeba nastavovat teplota, ale člověk si na to rychle zvykne a nemá to chybu. Vyžehlí opravdu vše, bez toho aby se něco spálilo. Takže tento výrobek mohu jen doporučit.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4928/30 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4928/30 Napařovací žehlička
Yilia88
19/06/2019
България
Много ефективна ютия
Ютията е страхотна. Поначало я взех специално за новородената ми дъщеря. С цел перфектно изгладени дрехи. Много съм доволна. Заслужава си.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Дошков
22/11/2018
България
Изключителна ютия
Много надеждна и практична юрия винаги може да изгладите бързо и е по добра от обикновените с парогенератор
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
V primerjavi s parnimi likalniki Philips