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PerfectCare Azur Parni likalnik

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PerfectCare AzurParni likalnik

GC4924/20

PerfectCare Azur Parni likalnik

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Azur Steam iron GC4924/20 - English (US)

  • PDF dat., 955.3 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips PerfectCare Azur Steam iron

  • PDF dat., 3.5 MB
  • 12 March 2024

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