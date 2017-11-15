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  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*
  • Najhitrejši parni likalnik Philips*

Izdelek ni več na voljo

PerfectCare AzurParni likalnik

GC4924/20

4.8
| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Najhitrejši parni likalnik Philips*
Likalnik omogoča varno likanje vseh oblačil, kot so jeans, svila ter posteljnina in kašmir, v eni sami potezi in v kateremkoli zaporedju brez prilagajanja temperature. PerfectCare Azur zagotavlja odlične rezultate brez nevarnosti prežganih ali svetlečih oblačil. Likanje je zdaj enostavnejše in hitrejše.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

V eni potezi od likanja jeansa do svile

Najhitrejši parni likalnik Philips*

  • Para 50 g/min; 200-gramski izpust pare

  • Likalna plošča T-ionicGlide

  • Sam. var. izklop + proti vod. kamnu

  • Varno za likanje primernih oblačil

100 % enostavna uporaba, brez prilagoditev

100 % enostavna uporaba, brez prilagoditev

100 % enostavna uporaba in brez prilagoditev. Zdaj lahko eno za drugim likate vsa oblačila, ki so primerna za likanje, in vam pri tem ni treba čakati ali prilagajati temperaturnega regulatorja.

100 % varno pri likanju vseh primernih oblačil

100 % varno pri likanju vseh primernih oblačil

100 % varno pri likanju tudi občutljivih tkanin, ko so svila, kašmir, volna, poliester. Neodvisni testni inštituti so likalnik PerfectCare uporabili na najobčutljivejših oblačilih, primernih za likanje, in potrdili njegove vrhunske rezultate.

100 % hitrost na vseh tkaninah, ni hitrejšega parnega likalnika

100 % hitrost likanja, brez ločevanja. Z učinkovitejšo paro zlikajte vsa oblačila.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

15/11/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má výtečné vlastnosti

Výtečný výrobek pro ty kteří chtějí v klidu žehlit a nezabývat se jakou teplotu podle typu látky nastavit

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička

29/09/2018

България

България

Супер

Без забележки. Загрява бързо и не се налага да избирате режим на гладене

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия

23/10/2016

България

България

Страхотна

Ползвам е от един месец и е невероятно и уникална яка ютия. Бих я препоръчал. Христо Кадиев

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия

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  1. V primerjavi s parnimi likalniki Philips