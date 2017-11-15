2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 50 g/min; 200-gramski izpust pare
Likalna plošča T-ionicGlide
Sam. var. izklop + proti vod. kamnu
Varno za likanje primernih oblačil
100 % enostavna uporaba in brez prilagoditev. Zdaj lahko eno za drugim likate vsa oblačila, ki so primerna za likanje, in vam pri tem ni treba čakati ali prilagajati temperaturnega regulatorja.
100 % varno pri likanju tudi občutljivih tkanin, ko so svila, kašmir, volna, poliester. Neodvisni testni inštituti so likalnik PerfectCare uporabili na najobčutljivejših oblačilih, primernih za likanje, in potrdili njegove vrhunske rezultate.
100 % hitrost likanja, brez ločevanja. Z učinkovitejšo paro zlikajte vsa oblačila.
Nagrade
4.8
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Krteček
15/11/2017
Česká republika
Tento produkt má výtečné vlastnosti
Výtečný výrobek pro ty kteří chtějí v klidu žehlit a nezabývat se jakou teplotu podle typu látky nastavit
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička
Дочи
29/09/2018
България
Супер
Без забележки. Загрява бързо и не се налага да избирате режим на гладене
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия
Icokadiev
23/10/2016
България
Страхотна
Ползвам е от един месец и е невероятно и уникална яка ютия. Бих я препоръчал. Христо Кадиев
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия
V primerjavi s parnimi likalniki Philips