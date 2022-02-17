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Izdelek ni več na voljo

AzurParni likalnik

GC4909/60

4.6
| (104) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%

1 nagrada

Vedno popolni rezultati
Dolgotrajna učinkovitost s Quick Calc Release in likalno ploščo SteamGlide Elite s še večjo odpornostjo proti praskam.
Poglej vse prednosti

Z našo najboljšo likalno ploščo, odporno proti praskam

Vedno popolni rezultati

  • Neprekinjen izpust pare 55 g/min

  • Dodaten izpust pare 250 g

  • Likalna plošča SteamGlide Elite

Do 250-gramski dodatni izpust pare za trdovratnejše gube

Do 250-gramski dodatni izpust pare za trdovratnejše gube

Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube.

3000 W moči za hitro segrevanje in zmogljivo delovanje

3000 W moči za hitro segrevanje in zmogljivo delovanje

Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje za hitrejše likanje

Izpust pare do 55 g/min za hitrejše odstranjevanje gub

Izpust pare do 55 g/min za hitrejše odstranjevanje gub

Pri močnem in enakomernem izpustu pare v tkanino prodre do 50 % več pare za hitrejše odstranjevanje gub.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

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Nagrade

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

104

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

17/02/2022

Hrvatska

Hrvatska

Predivna pegla

Ova pegla me stvarno očarala sa svojom ljepotom. Osim toga, korištenje je super. Brzo se zagrije, para ja jaka, sve jako brzo popeglam i gotova sam za čas

Prednosti

Izgled, brzina

Ta ocena je bila podana za Azur GC4909/60 Parno glačalo

Ta ocena je bila podana za Azur GC4909/60 Parno glačalo

15/02/2022

Hrvatska

Hrvatska

Zavoljela sam peglanje!

Uz ovu peglu moram priznati da sam čak i zavoljela peglanje. Lako, jednostavno i brzo, a najviše mi se sviđa što ne moram brinuti jesam li ju ugasila ili ne.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4909/60 Parno glačalo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4909/60 Parno glačalo

21/09/2022

Srbija

Srbija

Peglanje na minimum

Uvek se trudim da svedem vreme peglanja na minimum, a sa ovom peglom upravo to i postižem. Uveliko pomaže bez obzira na materijal!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4909/60 Pegla na paru

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4909/60 Pegla na paru

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