2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Neprekinjen izpust pare 55 g/min
Dodaten izpust pare 250 g
Likalna plošča SteamGlide Elite
Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube.
Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje za hitrejše likanje
Pri močnem in enakomernem izpustu pare v tkanino prodre do 50 % več pare za hitrejše odstranjevanje gub.
Nagrade
4.6
od 5
104
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Pasitovito
17/02/2022
Hrvatska
Predivna pegla
Ova pegla me stvarno očarala sa svojom ljepotom. Osim toga, korištenje je super. Brzo se zagrije, para ja jaka, sve jako brzo popeglam i gotova sam za čas
Prednosti
Izgled, brzina
Ta ocena je bila podana za Azur GC4909/60 Parno glačalo
Ta ocena je bila podana za Azur GC4909/60 Parno glačalo
i1803
15/02/2022
Hrvatska
Zavoljela sam peglanje!
Uz ovu peglu moram priznati da sam čak i zavoljela peglanje. Lako, jednostavno i brzo, a najviše mi se sviđa što ne moram brinuti jesam li ju ugasila ili ne.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4909/60 Parno glačalo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4909/60 Parno glačalo
TeaTeica
21/09/2022
Srbija
Peglanje na minimum
Uvek se trudim da svedem vreme peglanja na minimum, a sa ovom peglom upravo to i postižem. Uveliko pomaže bez obzira na materijal!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4909/60 Pegla na paru
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4909/60 Pegla na paru