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Izdelek ni več na voljo

AzurParni likalnik

GC4902/20

4.9
| (43) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Vedno popolni rezultati
Dolgotrajna učinkovitost s Quick Calc Release in likalno ploščo SteamGlide Elite s še večjo odpornostjo proti praskam.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Z našo najboljšo likalno ploščo, odporno proti praskam

Vedno popolni rezultati

  • Neprekinjen izpust pare 50 g/min

  • 220-gramski dodatni izpust pare

  • Likalna plošča SteamGlide Elite

Do 220-gramski dodaten izpust pare za trdovratnejše gube

Do 220-gramski dodaten izpust pare za trdovratnejše gube

Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube.

2800 W moči za hitro segrevanje in zmogljivo delovanje

Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje za hitrejše likanje.

Izpust pare do 50 g/min za najučinkovitejše odstranjevanje gub

Izpust pare do 50 g/min za najučinkovitejše odstranjevanje gub

Neprekinjen izpust pare do 50 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito odstranjevanje gub.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

43

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

04/07/2021

Česká republika

Česká republika

Kvalitní a precizní žehlička

Nejen, že je žehlička nádherná designem a skvělým sladěním barev, ale k tomu má řadu výborných funkcí a systémů, které zaručí, že prádlo vyžehlí bez námahy jedním tahem. Navíc skvěle padne do ruky, rychle je připravená do provozu a při nečinnosti se pro jistotu sama vypne.

Prednosti

Nádherný design, skvělé funkce a systémy, nádherně padne do ruky, rychle je připravena k provozu, automatické vypínání

Slabosti

žádnou nevýhodu jsem zatím nenašla

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4902/20 Parní žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4902/20 Parní žehlička

29/06/2021

Česká republika

Česká republika

Celková spokojenost

Oceňuji rychlost žehlení, bez nutnosti vracet se dvakrát na stejné místo, rychlé nahřátí. Nevadí ani vyšší hmotnost, žehlička dobře klouže po tkaninách.

Prednosti

rychlost nahřátí, vyžehleno jedním tahem, není nutnost vracet se i na těžko přístupná místa dvakrát, nádobka na rychlé odstranění vodního kamene, pohodlné plnění žehličky vodou, automatické vypnutí při nečinnosti, snadná manipulace, dlouhý kabel

Slabosti

vyšší hmotnost, vyšší pořizovací cena

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4902/20 Parní žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4902/20 Parní žehlička

27/06/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělé žehlení

Na první dojem mi připadala žehlička dost těžká. Ale již při prvním žehlení tento dojem zmizel. Žehlí se s ni velmi dobře a rychle. Rozhodně mohu doporučit.

Prednosti

Výborně žehlí všechny druhy prádla

Slabosti

Na první dojem působila těžce

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4902/20 Parní žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4902/20 Parní žehlička

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