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Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Neprekinjen izpust pare 50 g/min
220-gramski dodatni izpust pare
Likalna plošča SteamGlide Elite
Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube.
Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje za hitrejše likanje.
Neprekinjen izpust pare do 50 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito odstranjevanje gub.
Nagrade
4.9
od 5
43
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
KikaM
04/07/2021
Česká republika
Del promocije
Kvalitní a precizní žehlička
Nejen, že je žehlička nádherná designem a skvělým sladěním barev, ale k tomu má řadu výborných funkcí a systémů, které zaručí, že prádlo vyžehlí bez námahy jedním tahem. Navíc skvěle padne do ruky, rychle je připravená do provozu a při nečinnosti se pro jistotu sama vypne.
Prednosti
Nádherný design, skvělé funkce a systémy, nádherně padne do ruky, rychle je připravena k provozu, automatické vypínání
Slabosti
žádnou nevýhodu jsem zatím nenašla
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4902/20 Parní žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4902/20 Parní žehlička
Locika
29/06/2021
Česká republika
Del promocije
Celková spokojenost
Oceňuji rychlost žehlení, bez nutnosti vracet se dvakrát na stejné místo, rychlé nahřátí. Nevadí ani vyšší hmotnost, žehlička dobře klouže po tkaninách.
Prednosti
rychlost nahřátí, vyžehleno jedním tahem, není nutnost vracet se i na těžko přístupná místa dvakrát, nádobka na rychlé odstranění vodního kamene, pohodlné plnění žehličky vodou, automatické vypnutí při nečinnosti, snadná manipulace, dlouhý kabel
Slabosti
vyšší hmotnost, vyšší pořizovací cena
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4902/20 Parní žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4902/20 Parní žehlička
silvinka.bv
27/06/2021
Česká republika
Del promocije
Skvělé žehlení
Na první dojem mi připadala žehlička dost těžká. Ale již při prvním žehlení tento dojem zmizel. Žehlí se s ni velmi dobře a rychle. Rozhodně mohu doporučit.
Prednosti
Výborně žehlí všechny druhy prádla
Slabosti
Na první dojem působila těžce
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4902/20 Parní žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4902/20 Parní žehlička