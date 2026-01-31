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  • Enostavno gladi gube na bombažu in posteljnini
  • Enostavno gladi gube na bombažu in posteljnini

Izdelek ni več na voljo

Azur IonicParni likalnik

GC4730/02

1 nagrada

Enostavno gladi gube na bombažu in posteljnini

Ionska funkcija odstrani tudi najtrdovratnejše gube. Ta zmogljivi parni likalnik odvaja 50 % manjše delce pare, ki prodrejo globoko v zahtevne tkanine, kot sta bombaž in posteljnina, zato so rezultati vedno odlični.

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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Zmogljivo likanje z ionsko funkcijo DeepSteam

Enostavno gladi gube na bombažu in posteljnini

  • Ionska funkcija DeepSteam

50 % manjši parni delci prodrejo globlje v trdovratne gube

50 % manjši parni delci prodrejo globlje v trdovratne gube

Sistem z ionizacijo proizvaja manjše parne delce, ki prodrejo globlje v tkanino. To omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.

Idealno ravnovesje med drsenjem in napenjanjem

Idealno ravnovesje med drsenjem in napenjanjem

Za najboljše rezultate potrebujete likalno ploščo z idealnim ravnovesjem med drsenjem in napenjanjem. To zagotavlja likalna plošča SteamGlide PLUS z enostavnim drsenjem in idealnim napenjanjem.

Neprekinjen odvod pare do 40 g/min

Neprekinjen odvod pare do 40 g/min

Neprekinjen izpust pare do 40 g/min likalnika Philips omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje vseh gub.

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