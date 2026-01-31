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GC4730/02
Enostavno gladi gube na bombažu in posteljnini
Ionska funkcija odstrani tudi najtrdovratnejše gube. Ta zmogljivi parni likalnik odvaja 50 % manjše delce pare, ki prodrejo globoko v zahtevne tkanine, kot sta bombaž in posteljnina, zato so rezultati vedno odlični.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Ionska funkcija DeepSteam
Sistem z ionizacijo proizvaja manjše parne delce, ki prodrejo globlje v tkanino. To omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.
Za najboljše rezultate potrebujete likalno ploščo z idealnim ravnovesjem med drsenjem in napenjanjem. To zagotavlja likalna plošča SteamGlide PLUS z enostavnim drsenjem in idealnim napenjanjem.
Neprekinjen izpust pare do 40 g/min likalnika Philips omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje vseh gub.
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