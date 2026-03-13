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Azur Parni likalnik
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GC4625/02
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User Manual Philips Azur Steam iron
Likalna plošča SteamGlide zagotavlja gladko in enostavno likanje. Učinkoviti izpust pare in nemoteno drsenje sta idealna kombinacija za glajenje gub in odlične rezultate.
Serija 500Čistilnik tkanin
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