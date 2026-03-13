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Azur Parni likalnik

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AzurParni likalnik

GC4625/02

Azur Parni likalnik

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF dat., 1.3 MB
  • 13 March 2026

Likalna plošča SteamGlide zagotavlja gladko in enostavno likanje. Učinkoviti izpust pare in nemoteno drsenje sta idealna kombinacija za glajenje gub in odlične rezultate.

  • PDF dat.
  • 18 August 2026

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