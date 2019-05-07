2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
GC4595/40
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 40g/min; 180-gramski izpust pare
2600 W
Likalna plošča T-ionicGlide
Zaklep za prenašanje
2600 W likalnik za hitro segrevanje in zmogljivo delovanje pri vseh oblačilih, ki jih želite zlikati.
Varno shranjevanje po likanju. Kabel se lahko ovije okoli ohišja, tako da je aparat lahko enostavno hraniti.
Neprekinjen izpust pare do 40 g/min likalnika Philips omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje vseh gub.
Nagrade
3.5
od 5
4
Ocene
Cristinadana
07/05/2019
România
Cel mai bun fier de călcat
Un fier de călcat foarte bun și practic recomand cu toată încrederea
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fier de călcat cu abur Azur FreeMotion GC4595/40
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fier de călcat cu abur Azur FreeMotion GC4595/40
Vanko
14/11/2016
България
Ютията е отлична
Много удачен вариант, защото няма кабел, който да пречи на гладенето. Препоръчвам този модел.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur FreeMotion GC4595/40 Парна ютия
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur FreeMotion GC4595/40 Парна ютия
Kamelia
05/05/2017
Polska
Niestety, rozczarowanie
Zdecydowałam się na zakup żelazka bezprzewodowego. Wizja prasowania bez kabla była kusząca. Niestety, naładowanie żelazka, nie starcza nawet na wyprasowanie jednej koszuli. KOlejnym ogromnym jak dla mnie minusem jest wyrzut ogromnych ilości pary, w momencie odkładania do ładowarki.
Ta ocena je bila podana za Azur FreeMotion GC4595/40 Żelazko parowe
Ta ocena je bila podana za Azur FreeMotion GC4595/40 Żelazko parowe