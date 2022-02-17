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  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena

Izdelek ni več na voljo

AzurParni likalnik

GC4567/80

4.7
| (84) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%

1 nagrada

Moč pare, zagotovljena
Sistem se ponaša z inovativno zasnovo in z lahkoto razbija delce vodnega kamna ter jih samodejno zbira v odstranljivi posodi za vodni kamen. Vodni kamen je tako mogoče enostavno sprati v manj kot 15 sekundah in tako zagotavlja odlične dolgotrajne rezultate.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Z našim izboljšanim sistemom Quick Calc Release

Moč pare, zagotovljena

  • Neprekinjen izpust pare 50 g/min

  • 250-gramski dodatni izpust pare

  • Likalna plošča SteamGlide Advanced

Do 250-gramski dodatni izpust pare za trdovratnejše gube

Do 250-gramski dodatni izpust pare za trdovratnejše gube

Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube.

2600 W za hitro segretje in zmogljivo delovanje

2600 W za hitro segretje in zmogljivo delovanje

Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje za hitrejše likanje

Izpust pare do 50 g/min za najučinkovitejše odstranjevanje gub

Izpust pare do 50 g/min za najučinkovitejše odstranjevanje gub

Neprekinjen izpust pare do 50 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito odstranjevanje gub.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

84

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

17/02/2022

Hrvatska

Hrvatska

Super brzo peglanje

Ovu peglu imam već godinu dana i stvarno super pegla. Jednostavna je za korištenje, brzo ispeglam veš i lako ju spremim u ormar.

Prednosti

Jednostavno, izgled, lakoća korištenja

Ta ocena je bila podana za Azur GC4537/70 Parno glačalo

Ta ocena je bila podana za Azur GC4537/70 Parno glačalo

15/02/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odlična, odlična pegla!

Odličan omjer cijene i kvalitete, a ja začaš opeglam svoje košulje ujutro prije posla. Preporučam!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4537/70 Parno glačalo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4537/70 Parno glačalo

21/09/2022

Srbija

Srbija

Sjajno peglanje

Od košulja do džempera, nema toga šta ova pegla savršeno ne poravna!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4537/70 Pegla na paru

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4537/70 Pegla na paru

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