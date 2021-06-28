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  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena

Izdelek ni več na voljo

AzurParni likalnik

GC4566/80

4.5
| (38) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 89%

1 nagrada

Moč pare, zajamčena
Sistem se ponaša z inovativno zasnovo in z lahkoto razbija delce vodnega kamna ter jih samodejno zbira v odstranljiv zbiralnik za vodni kamen. Vodni kamen je tako mogoče enostavno sprati v manj kot 15 sekundah in tako zagotavlja odlične dolgotrajne rezultate.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Z našim izboljšanim sistemom Quick Calc Release

Moč pare, zajamčena

  • Neprekinjen izpust pare 50 g/min

  • Dodaten izpust pare 250 g

  • Likalna plošča SteamGlide Advanced

Do 250-gramski dodatni izpust pare za trdovratnejše gube

Do 250-gramski dodatni izpust pare za trdovratnejše gube

Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube.

2600 W za hitro segretje in zmogljivo delovanje

2600 W za hitro segretje in zmogljivo delovanje

Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje za hitrejše likanje

Izpust pare do 50 g/min za najučinkovitejše odstranjevanje gub

Izpust pare do 50 g/min za najučinkovitejše odstranjevanje gub

Neprekinjen izpust pare do 50 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito odstranjevanje gub.

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.5

od 5

38

Ocene

89%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

28/06/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička, kterou ocení každý, kdo často žehlí

Už cca 15 let používám žehličky Philips a tato opět nezklamala… Má nejen pěkný dizajn a barvu, ale také je lehká, dobře se drží a naprosto skvělou žehlící plochu.

Prednosti

Žehlící plocha

Slabosti

Mě by vyhovovala delší a jiný typ šňůry, ale je to detail

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4563/30 Parní žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4563/30 Parní žehlička

28/06/2021

Česká republika

Česká republika

Rychle se nahřeje a krásně vyžehlí

Napařovací žehlička Azur GC4563/30 se nahřeje rychlostí blesku a velmi kvalitně vyžehlí všechny druhy prádla. Je sice trošku těžší, ale to ničemu nevadí. Spíš naopak, díky své větší váze prádlo více zatíží a tím pádem i mnohem lépe vyžehlí, než lehčí žehličky. Tato žehlička žehlí skoro sama. Hravě si poradí s každým záhybem a každou plochu zanechá krásně hladkou. Navíc má moc krásný design a barvu. Vypada opravdu elegentně. Z žehličky navíc nikde neteče voda a prádlo nenechává nikde navlhlé. Návod na použití je srozumitelný a použití jednoduché. Voda se do nádržky nalévá bez problémů. Skvělou vychytávkou u této žehličky je snadno vyjímatelný čistící uzávěr se zbytky zvápenatělých částic.Tato žehlička určitě předčila má očekávání a jsem s ní moc spokojená.

Prednosti

Rychlé nahřátí, čistící uzávěr, krásně žehlí

Slabosti

Váha žehličky

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4563/30 Parní žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4563/30 Parní žehlička

28/06/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělá žehlička

Hodnocení 5 z 5 hvězdiček dávám proto, protože si to tato žehlička opravdu zaslouží. Muže se v klidu rovnat žehličkám na profesionální úrovni. Měla si ji možnost vyzkoušet má maminka, která pracuje v prádelně a byla nadšená. Díky tomu, že je trochu těžší, nemusí se na ní vůbec tlačit. Dlouhý kabel také super. Ale co je největší paráda je rychle čištění žehličky od usazenin vodního kamen. Jen vyndáte nádobku, vypláchnete a znovu nandáte.

Prednosti

Rychlé nahřátá pro používání, krásný vzhled, dlouhý kabel, jednoduché a rychlé čištění usazenin, špičkou žehličky vyžehlíte každý kousek oblečení

Slabosti

Trochu těžší ale zas nemusíte na žehličku tlačit :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4563/30 Parní žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4563/30 Parní žehlička

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