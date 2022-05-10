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  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena
  • Moč pare, zagotovljena

Izdelek ni več na voljo

AzurParni likalnik

GC4544/80

4.8
| (28) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%

1 nagrada

Moč pare, zagotovljena
Sistem se ponaša z inovativno zasnovo in z lahkoto razbija delce vodnega kamna ter jih samodejno zbira v odstranljivi posodi za vodni kamen. Vodni kamen je tako mogoče enostavno sprati v manj kot 15 sekundah in tako zagotavlja odlične dolgotrajne rezultate.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Z našim izboljšanim sistemom Quick Calc Release

Moč pare, zagotovljena

  • Neprekinjen izpust pare 50 g/min

  • 220-gramski dodaten izpust pare

  • Likalna plošča SteamGlide Plus

Do 220-gramski dodaten izpust pare za trdovratnejše gube

Do 220-gramski dodaten izpust pare za trdovratnejše gube

Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube.

2600 W za hitro segretje in zmogljivo delovanje

2600 W za hitro segretje in zmogljivo delovanje

Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje za hitrejše likanje

Izpust pare do 50 g/min za najučinkovitejše odstranjevanje gub

Izpust pare do 50 g/min za najučinkovitejše odstranjevanje gub

Neprekinjen izpust pare do 50 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito odstranjevanje gub.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

28

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Výkonná žehlička s výbornou funkcí odvápnění

Žehlička má velkou plochu, která krásně snadno jezdí po oblečení, nikde nedělá žádné záhyby. Rychle se nahřívá, dostatečně napařuje. Kabel dostatečně dlouhý. Oceňuji nádobku na odvápnění, snadná manipulace. Zatím jsem ještě všechny funkce nestihla vyzkoušet, mám ji krátce, ale za tu dobu jsem zatím nenašla žádné negativum.

Prednosti

Poměr cena/výkon

Slabosti

Zatím žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička

05/08/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

spokojenost

S výrobkem jsem maximálně spokojena, Plocha skvěle klouže po prádle, je jedno jaký materiál, vždy si s ním poradí. Napařuje senzačně a rychle se nahřeje.. Absolutní top je snadné čistění od vodního kamene. Nemám žádné výhrady.

Prednosti

snadné čistění

Slabosti

nejsou

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička

02/07/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička

Žehlička je super, byla jsem zvědavá na naparovani a hned vyzkoušela krásné mě vyzehlila zmuchlany povlečení. Trochu těžší ale já jsem zvykla a vyhovuje mě to že žehlička krásné padne do ruky. Ovládání je jednoduchý a vychytávka je odvapnovac, my máme hodně tvrdou vodu takže jsem za tuhle vychytávku rada.

Prednosti

Naparovani,možnost odvapnovani a snadné čištění, zúžení pro žehlení kolem knoflíků atd.

Slabosti

Zatím žádný, jen někomu může vadit že je těžší

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička

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