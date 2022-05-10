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Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Neprekinjen izpust pare 50 g/min
220-gramski dodaten izpust pare
Likalna plošča SteamGlide Plus
Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube.
Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje za hitrejše likanje
Neprekinjen izpust pare do 50 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito odstranjevanje gub.
Nagrade
4.8
od 5
28
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Bína24
10/05/2022
Česká republika
Výkonná žehlička s výbornou funkcí odvápnění
Žehlička má velkou plochu, která krásně snadno jezdí po oblečení, nikde nedělá žádné záhyby. Rychle se nahřívá, dostatečně napařuje. Kabel dostatečně dlouhý. Oceňuji nádobku na odvápnění, snadná manipulace. Zatím jsem ještě všechny funkce nestihla vyzkoušet, mám ji krátce, ale za tu dobu jsem zatím nenašla žádné negativum.
Prednosti
Poměr cena/výkon
Slabosti
Zatím žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička
Blazenka77
05/08/2021
Česká republika
Preverjen kupec
spokojenost
S výrobkem jsem maximálně spokojena, Plocha skvěle klouže po prádle, je jedno jaký materiál, vždy si s ním poradí. Napařuje senzačně a rychle se nahřeje.. Absolutní top je snadné čistění od vodního kamene. Nemám žádné výhrady.
Prednosti
snadné čistění
Slabosti
nejsou
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička
Danamazan
02/07/2021
Česká republika
Del promocije
Žehlička
Žehlička je super, byla jsem zvědavá na naparovani a hned vyzkoušela krásné mě vyzehlila zmuchlany povlečení. Trochu těžší ale já jsem zvykla a vyhovuje mě to že žehlička krásné padne do ruky. Ovládání je jednoduchý a vychytávka je odvapnovac, my máme hodně tvrdou vodu takže jsem za tuhle vychytávku rada.
Prednosti
Naparovani,možnost odvapnovani a snadné čištění, zúžení pro žehlení kolem knoflíků atd.
Slabosti
Zatím žádný, jen někomu může vadit že je těžší
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička