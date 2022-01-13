2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Neprekinjen izpust pare 45 g/min
190-gramski dodaten izpust pare
Likalna plošča SteamGlide
Sistem Quick Calc Release za preprosto čiščenje likalnika in dolgotrajno učinkovit izpust pare
Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube
Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje za hitrejše likanje
Nagrade
4.6
od 5
30
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Svačinová
13/01/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Funkce žehličky jsou výborné
Se žehličkou jsem spokojena, důležité, že má nádobku na vodní kámen, který se skutečně shromažďuje.
Slabosti
Malá nevýhoda - je těžší, jak jsem byla zvyklá. A velmi krátká šňůra.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička
sardynka
05/05/2021
Česká republika
celková spokojenost
Zakoupila jsem na základě recenze v dTestu a velmi příznivé ceně. Zcela splňuje očekávání, lehce se s ni manipuluje, dobře se doplňuje voda, výborně padne do ruky a snadné čištění.
Prednosti
nádržka na zadržování vodního kamene
Slabosti
nic jsem nenašla
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4532/20 Parní žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4532/20 Parní žehlička
Lada1712
22/11/2020
Česká republika
Výrobek dobře klouže
Líbí se mi kluznost a taky jednoduchost ovládání. Žehlí skoro sama :D
Prednosti
Lehce žehlí
Slabosti
Zatím jsem na žádné nepřišla
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azurová GC4537/80 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azurová GC4537/80 Napařovací žehlička