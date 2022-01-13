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  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena

Izdelek ni več na voljo

AzurParni likalnik

GC4535/20

4.6
| (30) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%

1 nagrada

Moč pare, zajamčena
Sistem se ponaša z inovativno zasnovo in z lahkoto razbija delce vodnega kamna ter jih samodejno zbira v odstranljivo posodo za vodni kamen. Vodni kamen je tako mogoče enostavno sprati v manj kot 15 sekundah in tako zagotavlja odlične dolgotrajne rezultate.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Z našim izboljšanim sistemom Quick Calc Release

Moč pare, zajamčena

  • Neprekinjen izpust pare 45 g/min

  • 190-gramski dodaten izpust pare

  • Likalna plošča SteamGlide

Sistem Quick Calc Release za preprosto čiščenje likalnika

Sistem Quick Calc Release za preprosto čiščenje likalnika

Sistem Quick Calc Release za preprosto čiščenje likalnika in dolgotrajno učinkovit izpust pare

do 190-gramski dodaten izpust pare za trdovratnejše gube

do 190-gramski dodaten izpust pare za trdovratnejše gube

Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube

2400 W za hitro segretje in zmogljivo delovanje

2400 W za hitro segretje in zmogljivo delovanje

Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje za hitrejše likanje

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Nagrade

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

30

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

13/01/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Funkce žehličky jsou výborné

Se žehličkou jsem spokojena, důležité, že má nádobku na vodní kámen, který se skutečně shromažďuje.

Slabosti

Malá nevýhoda - je těžší, jak jsem byla zvyklá. A velmi krátká šňůra.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

celková spokojenost

Zakoupila jsem na základě recenze v dTestu a velmi příznivé ceně. Zcela splňuje očekávání, lehce se s ni manipuluje, dobře se doplňuje voda, výborně padne do ruky a snadné čištění.

Prednosti

nádržka na zadržování vodního kamene

Slabosti

nic jsem nenašla

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4532/20 Parní žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4532/20 Parní žehlička

22/11/2020

Česká republika

Česká republika

Výrobek dobře klouže

Líbí se mi kluznost a taky jednoduchost ovládání. Žehlí skoro sama :D

Prednosti

Lehce žehlí

Slabosti

Zatím jsem na žádné nepřišla

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azurová GC4537/80 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azurová GC4537/80 Napařovací žehlička

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