IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje

Izdelek ni več na voljo

Azur Performer PlusParni likalnik

GC4527/00

4.9
| (40) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%

1 nagrada

Hitreje*, enostavneje in pametneje
Philipsov parni likalnik Azur Performer Plus združuje zmogljivo delovanje z enostavno uporabo. Ima vgrajeno posodo za vodni kamen, ki učinkovito odstranjuje vodni kamen in poskrbi za dolgotrajno ustvarjanje pare, samodejni parni regulator in likalno ploščo T-ionicGlide.
Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Učinkovitejše čiščenje vodnega kamna s posodo za vodni kamen

Hitreje*, enostavneje in pametneje

  • Izpust 50 g/min; dodaten izpust 220 g

  • Likalna plošča T-ionicGlide

  • Sam. var. izklop + proti vod. kamnu

  • 2600 W moči

Izpust pare do 50 g/min za učinkovitejše glajenje gub.

Izpust pare do 50 g/min za učinkovitejše glajenje gub.

Neprekinjen izpust pare do 50 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.

Samodejni parni regulator za idealno paro za vsako oblačilo

Samodejni parni regulator za idealno paro za vsako oblačilo

Zaradi samodejnega parnega regulatorja vam ni treba izbirati, koliko pare potrebujete. Izberite temperaturo za oblačila, ki jih likate, in začnite.

Trojna natančna konica za optimalen nadzor in vidljivost

Trojna natančna konica za optimalen nadzor in vidljivost

Natančna konica likalnika Philips Azur Performer je zelo natančna na 3 načine: je koničasta, ima žlebič gumba in elegantno zasnovo nosu. Trojna natančna konica vam omogoča, da lahko sežete tudi v najbolj težavne predele, na primer okoli gumbov ali med naborke.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

40

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

26/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Sve preporuke

Efikasno i brzo glačalo. Zadovoljilo je naše svakodnevne potrebe :-) uvijek bi ga svojim preporučila

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo

13/11/2018

Hrvatska

Hrvatska

Jako zadovoljna karakteristikama

Užitak peglanja s njom, rađe nju koristim nego parnu postaju koju imam u stanu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo

07/09/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Super žehlička

Žehlička má nastavení funkce na materiály a na množství páry, po oblečení dobře klouže a nepoškrábe se ani když se přejede přes knoflíky/zip

Prednosti

Nastavení materiálu, nastavení množství páry, žehlící povrch

Slabosti

Těžší

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s povprečnim parnim likalnikom Philips z 2200 W moči.