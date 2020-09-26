2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Izpust 50 g/min; dodaten izpust 220 g
Likalna plošča T-ionicGlide
Sam. var. izklop + proti vod. kamnu
2600 W moči
Neprekinjen izpust pare do 50 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.
Zaradi samodejnega parnega regulatorja vam ni treba izbirati, koliko pare potrebujete. Izberite temperaturo za oblačila, ki jih likate, in začnite.
Natančna konica likalnika Philips Azur Performer je zelo natančna na 3 načine: je koničasta, ima žlebič gumba in elegantno zasnovo nosu. Trojna natančna konica vam omogoča, da lahko sežete tudi v najbolj težavne predele, na primer okoli gumbov ali med naborke.
Nagrade
4.9
od 5
40
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Slava19
26/09/2020
Hrvatska
Sve preporuke
Efikasno i brzo glačalo. Zadovoljilo je naše svakodnevne potrebe :-) uvijek bi ga svojim preporučila
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo
Gizela19
13/11/2018
Hrvatska
Jako zadovoljna karakteristikama
Užitak peglanja s njom, rađe nju koristim nego parnu postaju koju imam u stanu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo
Foxy01
07/09/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Super žehlička
Žehlička má nastavení funkce na materiály a na množství páry, po oblečení dobře klouže a nepoškrábe se ani když se přejede přes knoflíky/zip
Prednosti
Nastavení materiálu, nastavení množství páry, žehlící povrch
Slabosti
Těžší
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička
V primerjavi s povprečnim parnim likalnikom Philips z 2200 W moči.