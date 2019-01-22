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  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
  • Hitreje*, enostavneje in pametneje
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Izdelek ni več na voljo

Azur Performer PlusParni likalnik

GC4516/40

3.7
| (3) Ocene

1 nagrada

Hitreje*, enostavneje in pametneje
Parni likalnik Philips Azur Performer Plus združuje zmogljivo delovanje z enostavno uporabo. Ima vgrajeno posodo za vodni kamen, ki učinkovito odstranjuje vodni kamen in poskrbi za dolgotrajno ustvarjanje pare, samodejni parni regulator in likalno ploščo SteamGlide Plus.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Učinkovitejše čiščenje vodnega kamna s posodo za vodni kamen

Hitreje*, enostavneje in pametneje

  • Izpust 45 g/min; dodaten izpust 190 g

  • Likalna plošča SteamGlide Plus

  • Odstranjevanje vodnega kamna

  • 2400 W moči

2400 W za hitro segretje likalnika

2400 W za hitro segretje likalnika

2400 W hitro segreje parni likalnik Azur Performer Plus in omogoča zmogljivo delovanje za vrhunsko likanje.

Izpust pare do 45 g/min za učinkovitejše glajenje gub

Izpust pare do 45 g/min za učinkovitejše glajenje gub

Neprekinjen izpust pare do 45 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.

Likalna plošča SteamGlide Plus: najboljše drsenje, hitrejše likanje

Likalna plošča SteamGlide Plus: najboljše drsenje, hitrejše likanje

Likalna plošča SteamGlide Plus zagotavlja najboljše drsenje in izjemno hitro likanje. Natančno zasnovane odprtine zagotavljajo enakomerno porazdelitev pare.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

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3.7

od 5

3

Ocene

4
3
2

22/01/2019

Hrvatska

Hrvatska

proizvod je vrijedan uloženog novca

U odnosu na glačala koja sam koristio do sada ovo je daleko nadmašilo sva prijašnja

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo

12/12/2017

България

България

Хубава ютия

Наливайте в тази ютия само водопроводна вода от градска система, в която има разтворени микроелементи. Ако ще наливате почистена с обратна осмоса вода, всичко ще се излива с пара върху дрехите. В инструкция пишат за това, но трябва да напишат с големи черни букви. Важно е.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4516/40 Парна ютия

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4516/40 Парна ютия

27/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Nakon isteka garancije pegla vise ne radi!

Ovu peglu sam kupila te ju koristim kao pomocnu peglu za brzinsko peglanje. Malo je bila u upotrebi! Nakon 2 godine vise ne pusta paru, curi na sve strane i nije za upotrebu!

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo

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  1. V primerjavi s povprečnim parnim likalnikom Philips z 2200 W moči.