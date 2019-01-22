2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
GC4516/40
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Izpust 45 g/min; dodaten izpust 190 g
Likalna plošča SteamGlide Plus
Odstranjevanje vodnega kamna
2400 W moči
2400 W hitro segreje parni likalnik Azur Performer Plus in omogoča zmogljivo delovanje za vrhunsko likanje.
Neprekinjen izpust pare do 45 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.
Likalna plošča SteamGlide Plus zagotavlja najboljše drsenje in izjemno hitro likanje. Natančno zasnovane odprtine zagotavljajo enakomerno porazdelitev pare.
Nagrade
3.7
od 5
3
Ocene
zknaus
22/01/2019
Hrvatska
proizvod je vrijedan uloženog novca
U odnosu na glačala koja sam koristio do sada ovo je daleko nadmašilo sva prijašnja
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo
Евгени
12/12/2017
България
Хубава ютия
Наливайте в тази ютия само водопроводна вода от градска система, в която има разтворени микроелементи. Ако ще наливате почистена с обратна осмоса вода, всичко ще се излива с пара върху дрехите. В инструкция пишат за това, но трябва да напишат с големи черни букви. Важно е.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4516/40 Парна ютия
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4516/40 Парна ютия
Razocarana u peglu
27/03/2022
Hrvatska
Nakon isteka garancije pegla vise ne radi!
Ovu peglu sam kupila te ju koristim kao pomocnu peglu za brzinsko peglanje. Malo je bila u upotrebi! Nakon 2 godine vise ne pusta paru, curi na sve strane i nije za upotrebu!
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo
V primerjavi s povprečnim parnim likalnikom Philips z 2200 W moči.