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  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
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  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro

Izdelek ni več na voljo

CompactTouchKompaktni ročni parni likalnik

GC430/05

4.3
| (20) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%

1 nagrada

Občutljiva oblačila osvežite s paro
Kompakten in zmogljiv. Novi ročni parni likalnik za oblačila Philips CompactTouch je posebej oblikovan tako, da kombinira učinkovito likanje s paro s kompaktno obliko, tako da lahko enostavno uživate v oblačilih brez gub.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Zasnovano za enostavnejše shranjevanje

Občutljiva oblačila osvežite s paro

  • 1200–1400 W (220–240 V)

  • 3 ravni pare

  • Vgrajen pokrov za shranjevanje

  • Obešalnik za vrata, rokavica

Zmogljiv neprekinjen izpust pare

Zmogljiv neprekinjen izpust pare

Neprekinjen učinkovit izpust pare skozi šobe omogoča glajenje gub v samo nekaj potezah.

3 ravni pare

3 ravni pare

Izberite želeno raven pare za najboljše rezultate na različnih vrstah oblačil.

Vgrajen pokrov za shranjevanje

Vgrajen pokrov za shranjevanje

Kompaktno zasnovani parni likalnik s pokrovom ima dovolj prostora za shranjevanje vseh sestavnih delov, vključno z napajalnim kablom in gibljivo cevjo, v osnovni enoti, kjer so zaščiteni pred prahom, vaš dom pa je tako vedno pospravljen in urejen.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.3

od 5

20

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

19/04/2015

Česká republika

Česká republika

Skvělý a skladný pomocník do každé domácnosti.

Tento ruční napařovač je středně velký, ukrytý v integrovaném krytu a rychle připraven k používání. Oceňuji možnost nastavení páry - 3 úrovně a odnímatelnou nádržku. S napařovačem se mi pracovalo výborně, prádlo bylo vyrovnané. Součásti balení jsou ochranné rukavice a jednoduché ramínko.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

17/04/2015

Česká republika

Česká republika

výkonný pomocník

Tento napařovač je střední velikosti. Vhodný do každé domácnosti. Dobře si poradil s obleky i se šaty, které jsou zdobené a různě nabírané, vše bylo krásně narovnané během chvilečky. U tohoto napařovače jsou přibaleny i ochranné rukavice proti opaření. Tento přístroj se mi moc líbil.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

14/04/2015

Česká republika

Česká republika

Výkonný pomocník do každé rodiny

Tento napařovač je střední velikosti. V balení je i ochranná rukavice, pára je hodně horká. Dá se použít na čalouněný nábytek, závesy, záclony. Dobře si poradil i se šaty, které jsou hodně zdobené, třeba korálky. Z oděvů odstraní i nežádoucí zápach.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

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Omejitve odgovornosti

  1. Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij escherichia coli 8099, staphylicoccus aureus ATCC 6538, canidia albicans ATCC 10231 po 8 minutah parnega likanja.