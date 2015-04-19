2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
1200–1400 W (220–240 V)
3 ravni pare
Vgrajen pokrov za shranjevanje
Obešalnik za vrata, rokavica
Neprekinjen učinkovit izpust pare skozi šobe omogoča glajenje gub v samo nekaj potezah.
Izberite želeno raven pare za najboljše rezultate na različnih vrstah oblačil.
Kompaktno zasnovani parni likalnik s pokrovom ima dovolj prostora za shranjevanje vseh sestavnih delov, vključno z napajalnim kablom in gibljivo cevjo, v osnovni enoti, kjer so zaščiteni pred prahom, vaš dom pa je tako vedno pospravljen in urejen.
Nagrade
4.3
od 5
20
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
RejatesterkaŽeny
19/04/2015
Česká republika
Skvělý a skladný pomocník do každé domácnosti.
Tento ruční napařovač je středně velký, ukrytý v integrovaném krytu a rychle připraven k používání. Oceňuji možnost nastavení páry - 3 úrovně a odnímatelnou nádržku. S napařovačem se mi pracovalo výborně, prádlo bylo vyrovnané. Součásti balení jsou ochranné rukavice a jednoduché ramínko.
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Ta ocena je bila podana za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
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Ta ocena je bila podana za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
SRDICKOVA
17/04/2015
Česká republika
výkonný pomocník
Tento napařovač je střední velikosti. Vhodný do každé domácnosti. Dobře si poradil s obleky i se šaty, které jsou zdobené a různě nabírané, vše bylo krásně narovnané během chvilečky. U tohoto napařovače jsou přibaleny i ochranné rukavice proti opaření. Tento přístroj se mi moc líbil.
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Ta ocena je bila podana za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
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Ta ocena je bila podana za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
LIBAH
14/04/2015
Česká republika
Výkonný pomocník do každé rodiny
Tento napařovač je střední velikosti. V balení je i ochranná rukavice, pára je hodně horká. Dá se použít na čalouněný nábytek, závesy, záclony. Dobře si poradil i se šaty, které jsou hodně zdobené, třeba korálky. Z oděvů odstraní i nežádoucí zápach.
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Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij escherichia coli 8099, staphylicoccus aureus ATCC 6538, canidia albicans ATCC 10231 po 8 minutah parnega likanja.