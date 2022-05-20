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  • Enostavno in hitro brez nastavljanja temperature
  • Enostavno in hitro brez nastavljanja temperature
  • Enostavno in hitro brez nastavljanja temperature
  • Enostavno in hitro brez nastavljanja temperature
  • Enostavno in hitro brez nastavljanja temperature
  • Enostavno in hitro brez nastavljanja temperature
  • Enostavno in hitro brez nastavljanja temperature
  • Enostavno in hitro brez nastavljanja temperature
  • Enostavno in hitro brez nastavljanja temperature
  • Enostavno in hitro brez nastavljanja temperature
  • Enostavno in hitro brez nastavljanja temperature
  • Enostavno in hitro brez nastavljanja temperature
  • Enostavno in hitro brez nastavljanja temperature
  • Enostavno in hitro brez nastavljanja temperature
  • Enostavno in hitro brez nastavljanja temperature
  • Enostavno in hitro brez nastavljanja temperature
  • Enostavno in hitro brez nastavljanja temperature

Izdelek ni več na voljo

Likalnik PerfectCareParni likalnik

GC3925/30

4.4
| (14) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%

1 nagrada

Enostavno in hitro brez nastavljanja temperature
S tehnologijo OptimalTEMP lahko v eni potezi likate vse od jeansa do svile, saj ta zagotavlja popolno kombinacijo toplote in pare za hitrejše glajenje gub brez tveganja za prežgana ali svetleča oblačila.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Povsem varno tudi pri likanju občutljivih tkanin

Enostavno in hitro brez nastavljanja temperature

  • 2500 W

  • Neprekinjen izpust pare 45 g/min

  • Dodaten 180-gramski izpust pare

  • Likalna plošča SteamGlide Plus

Tehnologija OptimalTEMP, brez nastavljanja temperature

Tehnologija OptimalTEMP, brez nastavljanja temperature

Likajte vse od svile do jeansa brez nastavljanja temperature. Tehnologija OptimalTEMP za likanje brez prilagajanja temperaturnega regulatorja ali izbiranja nastavitev. Tako vam ne bo treba razvrščati perila ali čakati, da se likalnik segreje ali ohladi. Vedno ste pripravljeni na likanje katere koli tkanine.

Za varno likanje vseh primernih oblačil, zagotovljeno brez prežganin

Za varno likanje vseh primernih oblačil, zagotovljeno brez prežganin

S tehnologijo OptimalTEMP vam zagotavljamo, da s tem likalnikom ne boste nikoli prežgali nobenih tkanin, ki jih je mogoče likati. Likalnik lahko celo pustite na oblačilih ali likalni deski z navzdol obrnjeno likalno ploščo. Oblačila ne bodo prežgana in se ne bodo svetila. Zagotovljeno.

2500 W za hitro segrevanje

2500 W za hitro segrevanje

Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

14

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

20/05/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělá a šetrná žehlička

Žehličku používám velmi často a jsem s ní velice spokojen. Žádné prádlo nespálí, ovládá se velmi jednoduše a žehlení je s ní velmi jednoduché.

Prednosti

Pára, snadné ovládání, snadné žehlení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

14/05/2021

Česká republika

Česká republika

Lepší žehličku jsem neměla.

Doporučuji všem. Bez nastavování teploty, žehlí suprově

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

07/12/2018

Česká republika

Česká republika

Super žehlička

Spokojenost, zvládne jí i chlap. Nevím co víc napsat, je to přece jen žehlička.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

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