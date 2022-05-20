2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
2500 W
Neprekinjen izpust pare 45 g/min
Dodaten 180-gramski izpust pare
Likalna plošča SteamGlide Plus
Likajte vse od svile do jeansa brez nastavljanja temperature. Tehnologija OptimalTEMP za likanje brez prilagajanja temperaturnega regulatorja ali izbiranja nastavitev. Tako vam ne bo treba razvrščati perila ali čakati, da se likalnik segreje ali ohladi. Vedno ste pripravljeni na likanje katere koli tkanine.
S tehnologijo OptimalTEMP vam zagotavljamo, da s tem likalnikom ne boste nikoli prežgali nobenih tkanin, ki jih je mogoče likati. Likalnik lahko celo pustite na oblačilih ali likalni deski z navzdol obrnjeno likalno ploščo. Oblačila ne bodo prežgana in se ne bodo svetila. Zagotovljeno.
Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje.
Nagrade
4.4
od 5
14
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Michal M.
20/05/2022
Česká republika
Skvělá a šetrná žehlička
Žehličku používám velmi často a jsem s ní velice spokojen. Žádné prádlo nespálí, ovládá se velmi jednoduše a žehlení je s ní velmi jednoduché.
Prednosti
Pára, snadné ovládání, snadné žehlení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička
Moňa52
14/05/2021
Česká republika
Lepší žehličku jsem neměla.
Doporučuji všem. Bez nastavování teploty, žehlí suprově
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička
Pvvppv
07/12/2018
Česká republika
Super žehlička
Spokojenost, zvládne jí i chlap. Nevím co víc napsat, je to přece jen žehlička.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička