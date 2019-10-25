2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
1200 W, do 22 g/min
Vodoravno in navpično likanje s paro
70-ml snemljivi zbiralnik za vodo
Oblačila likajte navpično in hitro zgladite gube ter osvežite viseča oblačila brez uporabe likalne deske. Vodoravno zlikajte dele oblačil, ki so zahtevni za likanje, kot so ovratniki srajc in manšete. Neprekinjen izpust pare v obeh položajih poskrbi za vrhunske rezultate.
Plošča likalne enote s tehnologijo SmartFlow je ogreta na optimalno temperaturo, varno za vse tkanine, in preprečuje mokre madeže na oblačilih. Ogreta plošča likalne enote med vodoravnim odstranjevanjem gub poskrbi za še boljše rezultate odstranjevanja gub*.
Električna črpalka poskrbi za samodejni neprekinjeni izpust pare za preprosto in hitro odstranjevanje gub.
Nagrade
4.8
od 5
24
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
MiliVanili
25/10/2019
Hrvatska
Odličan proizvod!
Kupila sam ovaj ručni steamer 7 mjeseci nakon što sam postala majka. Kako sam svo vrijeme posvećena kćeri, neki kućanski poslovi i obveze su došli u 'drugi plan'. Ali sretna sam što ne hodamo 'zgužvani' po ulici jer sa steamerom je stvarno svaki odjevni predmet spreman za minutu do dvije. Odličan je i za malu robicu, a također ga koristim i za dezinfekciju plišanaca. Tjedan dana nakon kupovine sam kupila još jedan za poklon prijateljici koja je također prezadovoljna. Brz i efikasan, kome treba išta drugo?
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC360/30 Ručno steamer glačalo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC360/30 Ručno steamer glačalo
Iko22
09/10/2019
Hrvatska
Ovajproizvid ima odlicne karakteristike
Odlican proizvod! Topla preporuka svima!!steam and go
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC360/30 Ručno steamer glačalo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC360/30 Ručno steamer glačalo
teas96
05/09/2019
Hrvatska
Odličan proizvod
Prezadovoljna sam ovim ručnim glačalom! Efikasan, štedi vrijeme. Preporučujem svima!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC360/30 Ručno steamer glačalo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC360/30 Ručno steamer glačalo
V primerjavi z likalnikoma Philips Steam&Go GC310 in GC320; brez ogrevane plošče SmartFlow.
Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij escherichia coli 8099, staphylicoccus aureus ATCC 6538, canidia albicans ATCC 10231 po 1 minuti parnega likanja.