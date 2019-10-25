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  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub

Izdelek ni več na voljo

Steam&GoRočni parni likalni za oblačila

GC360/30

4.8
| (24) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
Enostavnejše parno likanje z ogrevano ploščo SmartFlow. Uporabite navpično ali vodoravno na področjih, ki jih je težko zlikati, in za osvežitev oblačil – zagotovljeno brez prežganin. Zaradi lahke in kompaktne zasnove ga lahko uporabite kjer koli in kadar koli. Spustite paro in zlikajte.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Navpična ali vodoravna uporaba za boljše rezultate

Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub

  • 1200 W, do 22 g/min

  • Vodoravno in navpično likanje s paro

  • 70-ml snemljivi zbiralnik za vodo

Navpično in vodoravno likanje s paro za priročnejšo uporabo

Navpično in vodoravno likanje s paro za priročnejšo uporabo

Oblačila likajte navpično in hitro zgladite gube ter osvežite viseča oblačila brez uporabe likalne deske. Vodoravno zlikajte dele oblačil, ki so zahtevni za likanje, kot so ovratniki srajc in manšete. Neprekinjen izpust pare v obeh položajih poskrbi za vrhunske rezultate.

Ogrevana plošča SmartFlow za učinkovitejše likanje s paro*

Ogrevana plošča SmartFlow za učinkovitejše likanje s paro*

Plošča likalne enote s tehnologijo SmartFlow je ogreta na optimalno temperaturo, varno za vse tkanine, in preprečuje mokre madeže na oblačilih. Ogreta plošča likalne enote med vodoravnim odstranjevanjem gub poskrbi za še boljše rezultate odstranjevanja gub*.

Samodejni neprekinjeni izpust pare za enostavno odstranjevanje gub

Samodejni neprekinjeni izpust pare za enostavno odstranjevanje gub

Električna črpalka poskrbi za samodejni neprekinjeni izpust pare za preprosto in hitro odstranjevanje gub.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

24

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

25/10/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod!

Kupila sam ovaj ručni steamer 7 mjeseci nakon što sam postala majka. Kako sam svo vrijeme posvećena kćeri, neki kućanski poslovi i obveze su došli u 'drugi plan'. Ali sretna sam što ne hodamo 'zgužvani' po ulici jer sa steamerom je stvarno svaki odjevni predmet spreman za minutu do dvije. Odličan je i za malu robicu, a također ga koristim i za dezinfekciju plišanaca. Tjedan dana nakon kupovine sam kupila još jedan za poklon prijateljici koja je također prezadovoljna. Brz i efikasan, kome treba išta drugo?

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC360/30 Ručno steamer glačalo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC360/30 Ručno steamer glačalo

09/10/2019

Hrvatska

Hrvatska

Ovajproizvid ima odlicne karakteristike

Odlican proizvod! Topla preporuka svima!!steam and go

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC360/30 Ručno steamer glačalo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC360/30 Ručno steamer glačalo

05/09/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Prezadovoljna sam ovim ručnim glačalom! Efikasan, štedi vrijeme. Preporučujem svima!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC360/30 Ručno steamer glačalo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC360/30 Ručno steamer glačalo

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi z likalnikoma Philips Steam&Go GC310 in GC320; brez ogrevane plošče SmartFlow.

  2. Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij escherichia coli 8099, staphylicoccus aureus ATCC 6538, canidia albicans ATCC 10231 po 1 minuti parnega likanja.