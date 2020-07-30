2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Izpust 45 g/min; dodaten izpust 180 g
Keramična likalna plošča
2600 W
Samodejni varnostni izklop
Sistem za preprečevanje kapljanja vašega parnega likalnika Philips omogoča likanje občutljivih tkanin pri nizkih temperaturah, ne da bi vas skrbelo zaradi madežev vodnih kapljic.
Funkcija odstranjevanja vodnega kamna Calc Clean vam omogoča enostavno izpiranje delcev vodnega kamna iz vašega likalnika Philips. To podaljša življenjsko dobo likalnika.
Neprekinjen izpust pare do 40 g/min parnega likalnika Philips omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje vseh gub.
Nagrade
4.9
od 5
10
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Alla5149
30/07/2020
Україна
Зручно, швидко, якісно
Дуже зручна у використанні праска. Легко прасувати як малі дитячі речі, так і одяг дорослої людини. Користуюся більше чим пів року. Надіюся, якість не підведе.
Prednosti
Відносно недорога, якісна, легка в користуванні
Slabosti
Вага, можно трошки легшу.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC3584/30 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC3584/30 Парова праска
Sunshine1
19/01/2020
България
Гладенето е вече приятно
Вече гладенето е удоволствие. Супер гладко и лесно се глади.Мощна е
Slabosti
Няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC3584/30 Парна ютия
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC3584/30 Парна ютия
SJV27
12/11/2019
Україна
Чудова правска
Замовляла ще раніше по акції. Користуюся вже досить довго. Все подобається. Гарно прасує, особливо якщо користуватися парою. Жодного накипу ні всередині, ні ззовні. Підошва не царапається. Навіть декілька разів падав з гладильної доски, але все ціле і працює) Також 2 рази спішила на роботу і забула вимкнути, то ж автовимкнення перевірила успішно)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC3584/30 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC3584/30 Парова праска