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  • Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje
  • Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje
  • Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje
  • Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje
  • Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje

Izdelek ni več na voljo

Parni likalnik

GC3584/30

4.9
| (10) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje
Parni likalniki Philips SmoothCare imajo zelo velik zbiralnik za vodo. Likajte dlje brez polnjenja. Z učinkovito paro enostavno zgladite tudi trdovratne gube.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Likalnik z velikim zbiralnikom za vodo

Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje

  • Izpust 45 g/min; dodaten izpust 180 g

  • Keramična likalna plošča

  • 2600 W

  • Samodejni varnostni izklop

Sistem za preprečevanje kapljanja za čista oblačila med likanjem

Sistem za preprečevanje kapljanja za čista oblačila med likanjem

Sistem za preprečevanje kapljanja vašega parnega likalnika Philips omogoča likanje občutljivih tkanin pri nizkih temperaturah, ne da bi vas skrbelo zaradi madežev vodnih kapljic.

Funkcija za preprečevanje nabiranja vodnega kamna Calc Clean v likalniku

Funkcija za preprečevanje nabiranja vodnega kamna Calc Clean v likalniku

Funkcija odstranjevanja vodnega kamna Calc Clean vam omogoča enostavno izpiranje delcev vodnega kamna iz vašega likalnika Philips. To podaljša življenjsko dobo likalnika.

Neprekinjen odvod pare do 40 g/min

Neprekinjen odvod pare do 40 g/min

Neprekinjen izpust pare do 40 g/min parnega likalnika Philips omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje vseh gub.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

10

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

30/07/2020

Україна

Україна

Зручно, швидко, якісно

Дуже зручна у використанні праска. Легко прасувати як малі дитячі речі, так і одяг дорослої людини. Користуюся більше чим пів року. Надіюся, якість не підведе.

Prednosti

Відносно недорога, якісна, легка в користуванні

Slabosti

Вага, можно трошки легшу.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC3584/30 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC3584/30 Парова праска

19/01/2020

България

България

Гладенето е вече приятно

Вече гладенето е удоволствие. Супер гладко и лесно се глади.Мощна е

Slabosti

Няма

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC3584/30 Парна ютия

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC3584/30 Парна ютия

12/11/2019

Україна

Україна

Чудова правска

Замовляла ще раніше по акції. Користуюся вже досить довго. Все подобається. Гарно прасує, особливо якщо користуватися парою. Жодного накипу ні всередині, ні ззовні. Підошва не царапається. Навіть декілька разів падав з гладильної доски, але все ціле і працює) Також 2 рази спішила на роботу і забула вимкнути, то ж автовимкнення перевірила успішно)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC3584/30 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC3584/30 Парова праска

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