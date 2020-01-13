2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 40g/min; 170-gramski izpust pare
Keramična likalna plošča
2400 W
Samodejni varnostni izklop
Sistem za preprečevanje kapljanja vašega parnega likalnika Philips omogoča likanje občutljivih tkanin pri nizkih temperaturah, ne da bi vas skrbelo zaradi madežev vodnih kapljic.
Funkcija odstranjevanja vodnega kamna Calc Clean vam omogoča enostavno izpiranje delcev vodnega kamna iz vašega likalnika Philips. To podaljša življenjsko dobo likalnika.
Neprekinjen izpust pare do 40 g/min parnega likalnika Philips omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje vseh gub.
Nagrade
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Vejmitsch
13/01/2020
Česká republika
Preverjen kupec
skvělá žehlička
lehká žehlička, dobře se drží a množství páry je dostatečné na běžné žehlení. rychle se zahřeje na pracovní teplotu. Na rychlé přežehlení pár kousků naprosto ideální
Slabosti
přívodní kabel by mohl být ještě od 20cm delší
Ta ocena je bila podana za GC3582/20 Napařovací žehlička
Ta ocena je bila podana za GC3582/20 Napařovací žehlička
Smetana
22/05/2019
Україна
Хороша
Немає нарікань, нормальна праска Користуємось два роки, подобається
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC3582/20 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC3582/20 Парова праска
Vlad94
10/04/2019
Україна
Рекомендую
Подбирал чисто для себя гладить рубашки. Рад покупке. Очень легкий и удобный в использовании, хорошая сборка.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC3582/20 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC3582/20 Парова праска