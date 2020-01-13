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  • Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje
  • Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje
  • Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje
  • Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje
  • Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje

Izdelek ni več na voljo

Parni likalnik

GC3582/20

5
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje
Parni likalniki Philips SmoothCare imajo zelo velik zbiralnik za vodo. Likajte dlje brez polnjenja. Z učinkovito paro enostavno zgladite tudi trdovratne gube.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Likalnik z velikim zbiralnikom za vodo

Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje

  • Para 40g/min; 170-gramski izpust pare

  • Keramična likalna plošča

  • 2400 W

  • Samodejni varnostni izklop

Sistem za preprečevanje kapljanja za čista oblačila med likanjem

Sistem za preprečevanje kapljanja za čista oblačila med likanjem

Sistem za preprečevanje kapljanja vašega parnega likalnika Philips omogoča likanje občutljivih tkanin pri nizkih temperaturah, ne da bi vas skrbelo zaradi madežev vodnih kapljic.

Funkcija za preprečevanje nabiranja vodnega kamna Calc Clean v likalniku

Funkcija za preprečevanje nabiranja vodnega kamna Calc Clean v likalniku

Funkcija odstranjevanja vodnega kamna Calc Clean vam omogoča enostavno izpiranje delcev vodnega kamna iz vašega likalnika Philips. To podaljša življenjsko dobo likalnika.

Neprekinjen odvod pare do 40 g/min

Neprekinjen odvod pare do 40 g/min

Neprekinjen izpust pare do 40 g/min parnega likalnika Philips omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje vseh gub.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

13/01/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

skvělá žehlička

lehká žehlička, dobře se drží a množství páry je dostatečné na běžné žehlení. rychle se zahřeje na pracovní teplotu. Na rychlé přežehlení pár kousků naprosto ideální

Slabosti

přívodní kabel by mohl být ještě od 20cm delší

Ta ocena je bila podana za GC3582/20 Napařovací žehlička

Ta ocena je bila podana za GC3582/20 Napařovací žehlička

22/05/2019

Україна

Україна

Хороша

Немає нарікань, нормальна праска Користуємось два роки, подобається

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC3582/20 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC3582/20 Парова праска

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Подбирал чисто для себя гладить рубашки. Рад покупке. Очень легкий и удобный в использовании, хорошая сборка.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC3582/20 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC3582/20 Парова праска

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