2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
1000 W, do 20 g/min
Navpično likanje s paro
70-ml snemljivi zbiralnik za vodo
Električna črpalka poskrbi za samodejni neprekinjeni izpust pare za preprosto in hitro odstranjevanje gub.
Priložena krtača razpre vlakna tkanine in omogoča globlje prodiranje pare. Posebno uporabna je pri debelejših oblačilih, kot so jakne in plašči. Priročna je tudi za odstranjevanje umazanije in kosmov na oblačilih.
Steamer lahko uporabljate na vseh tkaninah in oblačilih, primernih za likanje. Ploščo parne enote lahko varno pritisnete ob katero koli oblačilo, saj ni nevarnosti ožganin – odlična rešitev za občutljive tkanine, kot je svila.
Nagrade
4.8
od 5
53
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Perfekcionist
26/07/2019
Hrvatska
Izvrstan proizvod za one koji često putuju
Savršeno rješenje za one koji žele pedantno izglačanu odjeću i kad su na putovanju. Steamer zauzima malo mjesta u putnoj torbi.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC350/40 Ručno steamer glačalo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC350/40 Ručno steamer glačalo
Tina1205
23/07/2019
Hrvatska
Odlične karakteristike i jednostavan za korištenje
Ugodno sam iznenađena ovim steamerom. Odličan je za glačanje osjetljivijih tkanina i za ponijeti na putovanje.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC350/40 Ručno steamer glačalo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC350/40 Ručno steamer glačalo
Dlili
07/09/2022
България
Preverjen kupec
Чудесен продукт за перфектно изгладени дрехи
Много удобен уред. Страхотен дизайн. Бързо загрява.
Prednosti
Удобство
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Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC350/40 Ръчен уред за гладене с пара
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC350/40 Ръчен уред за гладене с пара
Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij escherichia coli 8099, staphylicoccus aureus ATCC 6538, canidia albicans ATCC 10231 po 1 minuti parnega likanja.