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  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub

Izdelek ni več na voljo

Steam&GoRočni parni likalni za oblačila

GC350/40

4.8
| (53) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%

1 nagrada

Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub
Ta ročni parni likalnik za oblačila je popolna rešitev za občutljive tkanine, področja, ki jih je težko zlikati, in osvežitev vseh oblačil ali tekstilnih površin – zagotovljeno brez prežganin. Zaradi lahke in kompaktne zasnove ga lahko uporabite kjer koli in kadar koli. Spustite paro in zlikajte.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Idealni spremljevalec vašega likalnika, ki ne potrebuje deske

Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub

  • 1000 W, do 20 g/min

  • Navpično likanje s paro

  • 70-ml snemljivi zbiralnik za vodo

Samodejni neprekinjeni izpust pare za enostavno odstranjevanje gub

Samodejni neprekinjeni izpust pare za enostavno odstranjevanje gub

Električna črpalka poskrbi za samodejni neprekinjeni izpust pare za preprosto in hitro odstranjevanje gub.

Priložena krtača za gostejše tkanine

Priložena krtača za gostejše tkanine

Priložena krtača razpre vlakna tkanine in omogoča globlje prodiranje pare. Posebno uporabna je pri debelejših oblačilih, kot so jakne in plašči. Priročna je tudi za odstranjevanje umazanije in kosmov na oblačilih.

Za varno likanje vseh primernih tkanin, zagotovljeno brez prežganin

Za varno likanje vseh primernih tkanin, zagotovljeno brez prežganin

Steamer lahko uporabljate na vseh tkaninah in oblačilih, primernih za likanje. Ploščo parne enote lahko varno pritisnete ob katero koli oblačilo, saj ni nevarnosti ožganin – odlična rešitev za občutljive tkanine, kot je svila.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

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4.8

od 5

53

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

26/07/2019

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan proizvod za one koji često putuju

Savršeno rješenje za one koji žele pedantno izglačanu odjeću i kad su na putovanju. Steamer zauzima malo mjesta u putnoj torbi.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC350/40 Ručno steamer glačalo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC350/40 Ručno steamer glačalo

23/07/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odlične karakteristike i jednostavan za korištenje

Ugodno sam iznenađena ovim steamerom. Odličan je za glačanje osjetljivijih tkanina i za ponijeti na putovanje.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC350/40 Ručno steamer glačalo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC350/40 Ručno steamer glačalo

07/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Чудесен продукт за перфектно изгладени дрехи

Много удобен уред. Страхотен дизайн. Бързо загрява.

Prednosti

Удобство

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC350/40 Ръчен уред за гладене с пара

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC350/40 Ръчен уред за гладене с пара

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Omejitve odgovornosti

  1. Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij escherichia coli 8099, staphylicoccus aureus ATCC 6538, canidia albicans ATCC 10231 po 1 minuti parnega likanja.