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  • 8 pametnih rešitev za resnično enostavno likanje
  • 8 pametnih rešitev za resnično enostavno likanje
  • 8 pametnih rešitev za resnično enostavno likanje
  • 8 pametnih rešitev za resnično enostavno likanje

Izdelek ni več na voljo

Easy8Likalna deska

GC240/25

4.1
| (19) Ocene

1 nagrada

8 pametnih rešitev za resnično enostavno likanje
Likalna deska je pri likanju zelo pomembna. Nova likalna deska Philips je do podrobnosti zasnovana tako, da bo likanje povsem enostavno. Edinstvena deska je opremljena z 8 pametnimi rešitvami, ki odpravijo vse težave pri likanju.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Z edinstvenim sistemom ShoulderWing

8 pametnih rešitev za resnično enostavno likanje

  • S sistemom ShoulderWing

Za 1 kg lažja*

Za 1 kg lažja*

Likalna deska je zdaj 1 kg lažja od prejšnjih različic, zato jo med likanjem lažje premaknete.

Obešalnik za obleke

Obešalnik za obleke

Ne iščite mesta, kamor boste obesili sveže zlikano perilo. Takoj po likanju ga lahko obesite na priročni obešalnik.

Izdelano za stabilnost: zaklep za prenašanje in podložke za noge

Izdelano za stabilnost: zaklep za prenašanje in podložke za noge

Zaklep za prenašanje preprečuje nenamerno zlaganje deske med likanjem in jo ohranja zloženo, ko je shranjena. Likalna plošča ima zasnovo z dvojno nogo in nožicami proti drsenju, ki zagotavlja dodatno stabilnost.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

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4.1

od 5

19

Ocene

19/12/2016

Slovenija

Slovenija

odlična

Z likalno desko sem zelo zadovoljna. Všeč mi je, ker je likalna površina dovolj široka in dolga, tako da je večje kose (posteljnina, namizni prti) likati z lahkoto, brez večkratnega pomikanja kosov. Krilca za likanje srajc sicer ne uporabljam, ker se mi ne zdijo praktična, ali pa bi se morala bolj potruditi, da se navadim novega načina likanja. Ker sem precej visoka, mi je všeč, ker je likalna deska tudi po višini dovolj visoka za nastavitev. Ima tudi nastavek, na katerega lahko obesimo zlikano perilo na obešalnikih. Edino, kar mi ni všeč je, da se malo težje zloži - potreben je kar močan pritisk, kar mi velikokrat dela težave.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Easy8 GC240/25 Likalna deska

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Easy8 GC240/25 Likalna deska

19/08/2019

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod ima odlične karakteristike

Odlična daska za glačanje, nakon 4h glačanja ne pojavljuje se kondenzacija. Jedina mana je što nije praktična za uže majice.. Dobro bi bilo da postoji i uži dodatak za rukave.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Easy8 GC240/25 Daska za glačanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Easy8 GC240/25 Daska za glačanje

31/08/2018

Hrvatska

Hrvatska

IZVRSTAN PROIZVOD

ODLIČAN PROIZVOD, VRLO PRAKTIČAN.... PREPORUČAM SVIMA. RUŽICA OSIJEK

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Easy8 GC240/25 Daska za glačanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Easy8 GC240/25 Daska za glačanje

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s prejšnjo različico GC240

  2. Zmanjšanje hrupa glede na večplastno prevleko deske