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Izdelek ni več na voljo
GC240/25
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
S sistemom ShoulderWing
Likalna deska je zdaj 1 kg lažja od prejšnjih različic, zato jo med likanjem lažje premaknete.
Ne iščite mesta, kamor boste obesili sveže zlikano perilo. Takoj po likanju ga lahko obesite na priročni obešalnik.
Zaklep za prenašanje preprečuje nenamerno zlaganje deske med likanjem in jo ohranja zloženo, ko je shranjena. Likalna plošča ima zasnovo z dvojno nogo in nožicami proti drsenju, ki zagotavlja dodatno stabilnost.
Nagrade
4.1
od 5
19
Ocene
mayabee
19/12/2016
Slovenija
odlična
Z likalno desko sem zelo zadovoljna. Všeč mi je, ker je likalna površina dovolj široka in dolga, tako da je večje kose (posteljnina, namizni prti) likati z lahkoto, brez večkratnega pomikanja kosov. Krilca za likanje srajc sicer ne uporabljam, ker se mi ne zdijo praktična, ali pa bi se morala bolj potruditi, da se navadim novega načina likanja. Ker sem precej visoka, mi je všeč, ker je likalna deska tudi po višini dovolj visoka za nastavitev. Ima tudi nastavek, na katerega lahko obesimo zlikano perilo na obešalnikih. Edino, kar mi ni všeč je, da se malo težje zloži - potreben je kar močan pritisk, kar mi velikokrat dela težave.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Easy8 GC240/25 Likalna deska
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Easy8 GC240/25 Likalna deska
Tintoreto
19/08/2019
Hrvatska
Ovaj proizvod ima odlične karakteristike
Odlična daska za glačanje, nakon 4h glačanja ne pojavljuje se kondenzacija. Jedina mana je što nije praktična za uže majice.. Dobro bi bilo da postoji i uži dodatak za rukave.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Easy8 GC240/25 Daska za glačanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Easy8 GC240/25 Daska za glačanje
ružica63
31/08/2018
Hrvatska
IZVRSTAN PROIZVOD
ODLIČAN PROIZVOD, VRLO PRAKTIČAN.... PREPORUČAM SVIMA. RUŽICA OSIJEK
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Easy8 GC240/25 Daska za glačanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Easy8 GC240/25 Daska za glačanje
V primerjavi s prejšnjo različico GC240
Zmanjšanje hrupa glede na večplastno prevleko deske