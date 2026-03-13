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EasySpeed Plus Parni likalnik

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EasySpeed PlusParni likalnik

GC2148/30

EasySpeed Plus Parni likalnik

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

Important Information Manual Philips EasySpeed Plus Steam iron

  • PDF dat., 437.9 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips EasySpeed Plus Steam iron

  • PDF dat., 14.4 MB
  • 13 March 2026

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