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Izdelek ni več na voljo

EasySpeed PlusParni likalnik

GC2148/30

4.6
| (21) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%

1 nagrada

Hitro od začetka do konca
EasySpeed Plus pospeši likanje z zmogljivimi izpusti pare za glajenje trdovratnih gub, trpežno keramično likalno ploščo za enostavno drsenje in naš sistem za preprečevanje kapljanja in odtekanja. To so trije načini, da bo vaše likanje hitrejše.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Pospeši likanje na 3 načine

Hitro od začetka do konca

  • 2100 W

  • 110-gramski izpust pare

  • Neprekinjen izpust pare 30 g/min

  • Keramična likalna plošča

2100 W za hitro segrevanje

2100 W za hitro segrevanje

Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje.

Do 110 gramov dodatnega izpusta pare za trdovratnejše gube

Do 110 gramov dodatnega izpusta pare za trdovratnejše gube

Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube.

Izpust pare do 30 g/min za učinkovito in enakomerno delovanje

Izpust pare do 30 g/min za učinkovito in enakomerno delovanje

Močan in enakomeren izpust pare za hitrejše glajenje gub.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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4.6

od 5

21

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

22/02/2021

Česká republika

Česká republika

Kvalitně zpracovaná žehlička

Pěkný design a barva. Je lehká a pěkně se s ní žehlí i delší dobu. Prádlo je perfektně vyžehlené. Jsem s ní maximálně spokojená a všem ji doporučuji.

Prednosti

lehká a akorát do ruky

Slabosti

Nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed Plus GC2148/30 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed Plus GC2148/30 Napařovací žehlička

14/11/2021

Україна

Україна

Дякую всім, хто доклав рук до цього творіння...

... і зробив прасування для мене приємним процесом (що тепер ми з батьками наввипередки змагаємося, якщо треба щось прасувати)) Це правда!! Бо і я, і батьки пам'ятаємо життя з минулими прасками.. А тут: - Пливе... Гладимо без ніяких зусиль. - Пара б'є на метр від мене і не залишає шансу ні одній складці. - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))

Prednosti

Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

28/10/2021

Україна

Україна

Виріб зі всім необхідними функціями в побуті

Все сподобалось, всі стандартні функції, капля стоп, подача пара, вертикальна подача пара, очистка від накипу, добра підошва

Prednosti

Ціна, функціонал

Slabosti

Нема

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

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