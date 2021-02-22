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Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
2100 W
110-gramski izpust pare
Neprekinjen izpust pare 30 g/min
Keramična likalna plošča
Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje.
Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube.
Močan in enakomeren izpust pare za hitrejše glajenje gub.
Nagrade
4.6
od 5
21
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
pirosinda
22/02/2021
Česká republika
Kvalitně zpracovaná žehlička
Pěkný design a barva. Je lehká a pěkně se s ní žehlí i delší dobu. Prádlo je perfektně vyžehlené. Jsem s ní maximálně spokojená a všem ji doporučuji.
Prednosti
lehká a akorát do ruky
Slabosti
Nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed Plus GC2148/30 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed Plus GC2148/30 Napařovací žehlička
14/11/2021
Україна
Дякую всім, хто доклав рук до цього творіння...
... і зробив прасування для мене приємним процесом (що тепер ми з батьками наввипередки змагаємося, якщо треба щось прасувати)) Це правда!! Бо і я, і батьки пам'ятаємо життя з минулими прасками.. А тут: - Пливе... Гладимо без ніяких зусиль. - Пара б'є на метр від мене і не залишає шансу ні одній складці. - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))
Prednosti
Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Gudvin
28/10/2021
Україна
Виріб зі всім необхідними функціями в побуті
Все сподобалось, всі стандартні функції, капля стоп, подача пара, вертикальна подача пара, очистка від накипу, добра підошва
Prednosti
Ціна, функціонал
Slabosti
Нема
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска