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  • 8 pametnih rešitev za enostavno in hitrejše likanje
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  • 8 pametnih rešitev za enostavno in hitrejše likanje
  • 8 pametnih rešitev za enostavno in hitrejše likanje
  • 8 pametnih rešitev za enostavno in hitrejše likanje
  • 8 pametnih rešitev za enostavno in hitrejše likanje
  • 8 pametnih rešitev za enostavno in hitrejše likanje
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  • 8 pametnih rešitev za enostavno in hitrejše likanje
  • 8 pametnih rešitev za enostavno in hitrejše likanje
  • 8 pametnih rešitev za enostavno in hitrejše likanje
  • 8 pametnih rešitev za enostavno in hitrejše likanje

Izdelek ni več na voljo

Easy8 ExpressLikalna deska

GC206/30

1 nagrada

8 pametnih rešitev za enostavno in hitrejše likanje
Likalna deska Philips s sistemom ShoulderShape omogoča enostavnejše likanje. Zdaj lahko likate hitreje in z manj prerazporejanja. Inovativna prevleka PerfectFlow Express izboljša izpust pare likalnika za 33 % hitrejše likanje.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

s sistemom ShoulderShape in prevleko za desko PerfectFlow

8 pametnih rešitev za enostavno in hitrejše likanje

  • Zasnovano za parne likalnike

  • Edinstven sistem ShoulderShape

  • Prevleka PerfectFlow Express

Enostavno likanje srajc: edinstven sistem ShoulderShape

Enostavno likanje srajc: edinstven sistem ShoulderShape

S sistemom Unique ShoulderShape bo likanje srajc enostavno, kot še nikoli. Inovativna oblika omogoča likanje srajc z manj premikanja, s čimer prihranite na času in trudu.

3D-tehnologija za tekstil zagotavlja hitrejše likanje: prevleka PerfectFlow Express

3D-tehnologija za tekstil zagotavlja hitrejše likanje: prevleka PerfectFlow Express

Inovativna prevleka za desko PerfectFlow Express je namenjena uporabi s parnimi likalniki. Ima luknjičav 3D-tekstil, ki izboljša pretok pare v strukturi prevleke in učinkovito uporabi paro, kar zagotavlja boljše, hitrejše in udobnejše likanje.

Vgrajen napajalni vtič

Vgrajen napajalni vtič

Kabel vašega likalnika je zdaj še daljši! Likalnik lahko vklopite neposredno v priključek napajalnega vtiča pod površino deske in podaljšate dolžino kabla likalnika ter uživate v popolni svobodi gibanja.

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