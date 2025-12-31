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Izdelek ni več na voljo
GC206/30
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Zasnovano za parne likalnike
Edinstven sistem ShoulderShape
Prevleka PerfectFlow Express
S sistemom Unique ShoulderShape bo likanje srajc enostavno, kot še nikoli. Inovativna oblika omogoča likanje srajc z manj premikanja, s čimer prihranite na času in trudu.
Inovativna prevleka za desko PerfectFlow Express je namenjena uporabi s parnimi likalniki. Ima luknjičav 3D-tekstil, ki izboljša pretok pare v strukturi prevleke in učinkovito uporabi paro, kar zagotavlja boljše, hitrejše in udobnejše likanje.
Kabel vašega likalnika je zdaj še daljši! Likalnik lahko vklopite neposredno v priključek napajalnega vtiča pod površino deske in podaljšate dolžino kabla likalnika ter uživate v popolni svobodi gibanja.
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