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Easy8 Prevleka za likalno desko

Izdelek ni več na voljo

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Easy8Prevleka za likalno desko

GC020/00

Easy8 Prevleka za likalno desko

Izdelek ni več na voljo

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S posebno nadomestno prevleko za likalno desko Easy8 zagotovite dolgotrajnejšo zmogljivost, vključno s prevlekami za sistem ShoulderWings. Prevleke z enostavnim sistemom za pritrditev zanesljivo namestite in pritrdite na likalno desko.

  • PDF dat.
  • 22 August 2024

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