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  • Nadomestna prevleka za dolgotrajnejšo zmogljivost
  • Nadomestna prevleka za dolgotrajnejšo zmogljivost

Izdelek ni več na voljo

Easy8Prevleka za likalno desko

GC020/00

2.3
| (3) Ocene

1 nagrada

Nadomestna prevleka za dolgotrajnejšo zmogljivost
S posebno nadomestno prevleko za likalno desko Easy8 zagotovite dolgotrajnejšo zmogljivost, vključno s prevlekami za sistem ShoulderWings. Prevleke z enostavnim sistemom za pritrditev zanesljivo namestite in pritrdite na likalno desko.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Za likalno desko Easy8

Nadomestna prevleka za dolgotrajnejšo zmogljivost

Sistem za enostavno pritrditev

Sistem za enostavno pritrditev

Prevleke imajo sistem za enostavno pritrditev, ki zagotavlja, da so vedno napete.

Idealno za likalno desko Easy8: 120 x 45 cm

Idealno za likalno desko Easy8: 120 x 45 cm

Prevleka za desko je zasnovana posebej za uporabo z likalno desko Easy8. Primerna je tudi za likalne deske velikosti 120 x 45 cm.

S prevleko ShoulderWings

S prevleko ShoulderWings

Priloženi sta tudi dve nadomestni prevleki s sistemom za enostavno pritrditev za prevleko ShoulderWings.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

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2.3

od 5

3

Ocene

4
3
2

10/01/2020

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Odlično.

Odličan proizvod. Kvalitet na nivou i dizajn. Sve preporuke za kupnju ovoga proizvoda.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Easy8 GC020/00 Navlaka za dasku za glačanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Easy8 GC020/00 Navlaka za dasku za glačanje

28/11/2019

България

България

Покритието не отговаря

При мен след няколко ползвания средният слой явно се сви и това доведе до постоянно измъкване на покритието от металната рамка.За да реша проблема вмомента дъската е тропосана от всички страни с бял конец.Явно покритието не може да издържа на парата.

Prednosti

само дето е по обемен

Slabosti

много свързани с плата

Ta ocena je bila podana za Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене

Ta ocena je bila podana za Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене

29/04/2019

България

България

не съм доволен

след 5-6 гладене, на пара и постелката се сви и направи ръб по средата, а след известно време вече неможе и да стои както трябва.

Ta ocena je bila podana za Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене

Ta ocena je bila podana za Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене

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Omejitve odgovornosti

  1. Zmanjšanje hrupa glede na večplastno prevleko deske