2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
GC020/00
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Prevleke imajo sistem za enostavno pritrditev, ki zagotavlja, da so vedno napete.
Prevleka za desko je zasnovana posebej za uporabo z likalno desko Easy8. Primerna je tudi za likalne deske velikosti 120 x 45 cm.
Priloženi sta tudi dve nadomestni prevleki s sistemom za enostavno pritrditev za prevleko ShoulderWings.
Nagrade
2.3
od 5
3
Ocene
elma7622
10/01/2020
Hrvatska
Preverjen kupec
Odlično.
Odličan proizvod. Kvalitet na nivou i dizajn. Sve preporuke za kupnju ovoga proizvoda.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Easy8 GC020/00 Navlaka za dasku za glačanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Easy8 GC020/00 Navlaka za dasku za glačanje
ProdanGe
28/11/2019
България
Покритието не отговаря
При мен след няколко ползвания средният слой явно се сви и това доведе до постоянно измъкване на покритието от металната рамка.За да реша проблема вмомента дъската е тропосана от всички страни с бял конец.Явно покритието не може да издържа на парата.
Prednosti
само дето е по обемен
Slabosti
много свързани с плата
Ta ocena je bila podana za Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене
Ta ocena je bila podana za Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене
Bone
29/04/2019
България
не съм доволен
след 5-6 гладене, на пара и постелката се сви и направи ръб по средата, а след известно време вече неможе и да стои както трябва.
Ta ocena je bila podana za Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене
Ta ocena je bila podana za Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене
Zmanjšanje hrupa glede na večplastno prevleko deske