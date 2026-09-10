IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Dolgotrajna svežina in zaščita za domove z ljubljenčki
  • Dolgotrajna svežina in zaščita za domove z ljubljenčki
  • Dolgotrajna svežina in zaščita za domove z ljubljenčki
  • Dolgotrajna svežina in zaščita za domove z ljubljenčki
  • Dolgotrajna svežina in zaščita za domove z ljubljenčki
  • Dolgotrajna svežina in zaščita za domove z ljubljenčki
  • Dolgotrajna svežina in zaščita za domove z ljubljenčki
  • Dolgotrajna svežina in zaščita za domove z ljubljenčki
  • Dolgotrajna svežina in zaščita za domove z ljubljenčki
  • Dolgotrajna svežina in zaščita za domove z ljubljenčki
  • Dolgotrajna svežina in zaščita za domove z ljubljenčki
  • Dolgotrajna svežina in zaščita za domove z ljubljenčki

PureProtect Pet serije 3000Filter HEPA NanoProtect

FY3110/00

5

| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Dolgotrajna svežina in zaščita za domove z ljubljenčki

Originalni nadomestni filter za čistilnik zraka za hišne ljubljenčke Philips: 4-slojni sistem s predfiltrom, HEPA filtrom, filtrom z aktivnim ogljem in formulo za lovljenje vonjav zajame dlake hišnih ljubljenčkov, alergene in odstranjuje vonjave od dlake, stelje in iztrebkov za čistejši zrak.

Poglej vse prednosti
Kompatibilni izdelki
PureProtect Pet serije 3000

PureProtect Pet serije 3000
Pametni čistilnik zraka za hišne ljubljenčke

AC3360/11

Učinkovito zajame dlake in vonjave hišnih ljubljenčkov

Dolgotrajna svežina in zaščita za domove z ljubljenčki

  • Združljiv s serijo 3000

  • V škatli: 1 filter

  • Življenjska doba do 1 leta

  • Originalni filter Philips

Združljiv s serijo PureProtectPet 3000

Združljiv s serijo PureProtectPet 3000

Nadomestni filter za čistilnike zraka Philips PureProtect Pet serije 3000: AC3360. Model vašega čistilnika zraka lahko najdete na dnu naprave

4-slojni filter HEPA ujame 99,97 % ultra finih delcev

4-slojni filter HEPA ujame 99,97 % ultra finih delcev

4-slojni sistem združuje predfilter, filter HEPA, filter z aktivnim ogljem in formulo za lovljenje vonjav. Zajame 99,97 % delcev, majhnih do 0,003 mikrona (1), ter učinkovito odstranjuje dlako hišnih ljubljenčkov, alergene, vonjave (2), bakterije in viruse.

Zmogljiv originalni filter Philips

Zmogljiv originalni filter Philips

Originalni filter Philips je zasnovan tako, da se popolnoma prilega vašemu aparatu. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte filter Philips.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

10/09/2026

Latvija

Latvija

labs filtrs

Ir OK! ļOti viegli nomaināms, perfekti ieguļ vietā. Mājā ar vairākiem suņiem labi samazina dažādas smakas. Priekšfiltrs savāc spalvas, ko ir ļoti viegli notīrīt ar putekļsūcēju

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs

Date of Use 2026-05-01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs

Date of Use 2026-05-01

06/09/2026

Eesti

Eesti

Filter vähendab lemmikloomade lõhnu

See filter tõesti aitab lemmikloomalõhnu toas vähendada. Mul on suur koer ja niiskete ilmadega on märja koera lõhna eriti tunda. Peale õhupuhasti kasutuselevõtmist on ebameeldivat lõhna tunduvalt vähem. Enam isegi ei tunne seda. Filtrit on väga lihtne vahetada.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter

Date of Use 2026-07-29

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter

Date of Use 2026-07-29

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Okey

Veikia. Tvarkingas Lengva priežiūra Viskas😃 ok Imkite

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-06-02

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-06-02

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. (1) Iz zraka, ki prehaja skozi filter, testirano po DIN71460 z aerosolom NaCl 0,003 µm, iUTA

  2. (2) Laboratorij tretje stranke je potrdil odstranjevanje 5 živalskih vonjav: vodikov sulfid (H₂S), amoniak (NH₃), metantiol (CH₃SH), ocetna kislina (CH₃COOH) in trimetilamin (N(CH₃)₃).

  3. (3) Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.