2 leti garancije
Dolgotrajna svežina in zaščita za domove z ljubljenčki
Originalni nadomestni filter za čistilnik zraka za hišne ljubljenčke Philips: 4-slojni sistem s predfiltrom, HEPA filtrom, filtrom z aktivnim ogljem in formulo za lovljenje vonjav zajame dlake hišnih ljubljenčkov, alergene in odstranjuje vonjave od dlake, stelje in iztrebkov za čistejši zrak.
Združljiv s serijo 3000
V škatli: 1 filter
Življenjska doba do 1 leta
Originalni filter Philips
Nadomestni filter za čistilnike zraka Philips PureProtect Pet serije 3000: AC3360. Model vašega čistilnika zraka lahko najdete na dnu naprave
4-slojni sistem združuje predfilter, filter HEPA, filter z aktivnim ogljem in formulo za lovljenje vonjav. Zajame 99,97 % delcev, majhnih do 0,003 mikrona (1), ter učinkovito odstranjuje dlako hišnih ljubljenčkov, alergene, vonjave (2), bakterije in viruse.
Originalni filter Philips je zasnovan tako, da se popolnoma prilega vašemu aparatu. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte filter Philips.
5.0
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lielā zive
10/09/2026
Latvija
labs filtrs
Ir OK! ļOti viegli nomaināms, perfekti ieguļ vietā. Mājā ar vairākiem suņiem labi samazina dažādas smakas. Priekšfiltrs savāc spalvas, ko ir ļoti viegli notīrīt ar putekļsūcēju
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs
Date of Use 2026-05-01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs
Date of Use 2026-05-01
Janakene 0508
06/09/2026
Eesti
Filter vähendab lemmikloomade lõhnu
See filter tõesti aitab lemmikloomalõhnu toas vähendada. Mul on suur koer ja niiskete ilmadega on märja koera lõhna eriti tunda. Peale õhupuhasti kasutuselevõtmist on ebameeldivat lõhna tunduvalt vähem. Enam isegi ei tunne seda. Filtrit on väga lihtne vahetada.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter
Date of Use 2026-07-29
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter
Date of Use 2026-07-29
Truk98
04/09/2026
Lietuva
Okey
Veikia. Tvarkingas Lengva priežiūra Viskas😃 ok Imkite
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-06-02
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-06-02
(1) Iz zraka, ki prehaja skozi filter, testirano po DIN71460 z aerosolom NaCl 0,003 µm, iUTA
(2) Laboratorij tretje stranke je potrdil odstranjevanje 5 živalskih vonjav: vodikov sulfid (H₂S), amoniak (NH₃), metantiol (CH₃SH), ocetna kislina (CH₃COOH) in trimetilamin (N(CH₃)₃).
(3) Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.