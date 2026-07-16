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  • Učinkovito zajame dlake in vonjave hišnih ljubljenčkov
  • Učinkovito zajame dlake in vonjave hišnih ljubljenčkov
  • Učinkovito zajame dlake in vonjave hišnih ljubljenčkov
  • Učinkovito zajame dlake in vonjave hišnih ljubljenčkov
  • Učinkovito zajame dlake in vonjave hišnih ljubljenčkov
  • Učinkovito zajame dlake in vonjave hišnih ljubljenčkov
  • Učinkovito zajame dlake in vonjave hišnih ljubljenčkov
  • Učinkovito zajame dlake in vonjave hišnih ljubljenčkov
  • Učinkovito zajame dlake in vonjave hišnih ljubljenčkov
  • Učinkovito zajame dlake in vonjave hišnih ljubljenčkov
  • Učinkovito zajame dlake in vonjave hišnih ljubljenčkov
  • Učinkovito zajame dlake in vonjave hišnih ljubljenčkov
  • Učinkovito zajame dlake in vonjave hišnih ljubljenčkov
  • Učinkovito zajame dlake in vonjave hišnih ljubljenčkov
  • Učinkovito zajame dlake in vonjave hišnih ljubljenčkov

PureProtect Pet serije 3000Pametni čistilnik zraka za hišne ljubljenčke

AC3360/11

5
| (21) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Učinkovito zajame dlake in vonjave hišnih ljubljenčkov
Življenje s hišnimi ljubljenčki prinaša ljubezen in nered. Philipsov čistilnik zraka za hišne ljubljenčke učinkovito zajame dlako in nevtralizira pogoste vonjave hišnih ljubljenčkov. Njegovo tiho delovanje in zasnova, prijazna hišnim ljubljenčkom, ustvarjata čistejši in mirnejši dom za vas in vaše ljubljenčke.
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Pameten, tih in ustvarjen za življenje s hišnimi ljubljenčki

Učinkovito zajame dlake in vonjave hišnih ljubljenčkov

  • Zasnovan za domove s hišnimi ljubljenčki

  • Cilja na 5 ključnih vonjav, povezanih s hišnimi ljubljenčki

  • HEPA filter, aktivno oglje, formula za lovljenje vonjav

  • Varna zasnova za domove s hišnimi ljubljenčki

Odstrani >90 % lebdečih živalskih dlak v manj kot 1 uri

Odstrani >90 % lebdečih živalskih dlak v manj kot 1 uri

Če živite s hišnimi ljubljenčki, veste, kako hitro se nabira dlaka. Ta čistilnik za hišne ljubljenčke uporablja krožni pretok zraka in Bernoullijev učinek za dvigovanje in lovljenje lebdečih in usedlih dlak ter odstrani več kot 90 % dlak v manj kot eni uri (1) za čistejši dom z manj truda.

Učinkovito odstranjuje vonjave hišnih ljubljenčkov

Učinkovito odstranjuje vonjave hišnih ljubljenčkov

Plast aktivnega oglja s formulo za lovljenje vonjav v čistilniku za hišne ljubljenčke zajame in nevtralizira 5 pogostih vonjav hišnih ljubljenčkov (2), vključno z vonjavami iztrebkov, mokrega kožuha, posod za hrano in prostorov z mačjim peskom. Tako vaš dom ostane svež in prijeten.

Zmogljiv tudi v večjih prostorih

Zmogljiv tudi v večjih prostorih

S CADR 400 m3/h (3) ta čistilnik za hišne ljubljenčke zagotavlja močan pretok zraka, ki v nekaj minutah odstrani dlake, vonjave in alergene hišnih ljubljenčkov. Učinkovito čisti prostore do 104 m2 (3), kar ga naredi popolnega za dnevne sobe, spalnice ali katerikoli prostor, ki ga delite s hišnimi ljubljenčki.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

21

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

16/07/2026

Latvija

Latvija

Zaposleni pri Philipsu

Iesaku mājām ar dzīvniekiem

Tiešām iesaku mājokļos ar mājdzīvniekiem. Mums mājās ir 3 suņi un dīķis, attiecīgi bieži vien ienāk iekšā slapji - attīrītājs ļoti labi samazina dažādas dzīvnieku radītās smakas, nav vairs tā, ka visa māja ilgi smird pēc slapja suņa. Nu un dizains - tas vispār ir miljons! Ļoti, ļoti patīk, kā izskatās!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem

Date of Use 2026-05-08

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem

Date of Use 2026-05-08

08/07/2026

Eesti

Eesti

Suurepärane valik lemmikloomaga koju!

Suurepärane valik lemmikloomaga koju! Õhk tundub märksa värskem ja lemmikloomade lõhnad ei jää enam tuppa püsima. Seade töötab üllatavalt vaikselt ning automaatrežiim teeb kasutamise väga mugavaks. Disain on modernne ja sobib hästi elutuppa.

Prednosti

Vaikne, ilus disain

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-06-28

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-06-28

30/06/2026

Eesti

Eesti

Väga ilus ja efektiivne

Väga ilusa disainiga, mahub põhimõtteliselt igale poole. Tavapärases režiimis töötab nii vaikselt, et unustab ära, et see üldse toanurgas seisab. Meeldib, et saab rakenduse kaudu õhu kvaliteeti jälgida ja graafikuid tekitada, meil läheb õhtul automaatselt öörežiimile ja hommikul uuesti tavarežiimile. Väga mugav!

Prednosti

ilus, võtab vähe ruumi

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-04-22

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-04-22

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Omejitve odgovornosti

  1. (1) Odstranjevanje dlak, ki so se usedle, je bilo testirano v internem laboratoriju v 30 m³ komori z načinom za hišne ljubljenčke. Stopnja lebdečih delcev: testirano v zunanjem laboratoriju v 3 m³ komori z načinom za hišne ljubljenčke. Rezultati se lahko razlikujejo glede na okolje, vrsto in število hišnih ljubljenčkov.

  2. (2) Testirano v zunanjem laboratoriju v 30 m³ komori z uporabo turbo načina za 1 uro. Pet vrst vonjav, povezanih s hišnimi ljubljenčki, se nanaša na: vodikov sulfid, amoniak, metantiol, ocetno kislino in trimetilamin.

  3. (3) CADR testiran v skladu z GB/T18801-2022. Primerna površina čiščenja izračunana po standardu NRCC-54013.

  4. (4) Iz zraka, ki teče skozi filter, testirano v skladu z DIN71460 z aerosolom NaCl velikosti 0,003 µm.

  5. (5) Zvočni tlak, IEC 60704, na 1,5 m.