2 leti garancije
Zasnovan za domove s hišnimi ljubljenčki
Cilja na 5 ključnih vonjav, povezanih s hišnimi ljubljenčki
HEPA filter, aktivno oglje, formula za lovljenje vonjav
Varna zasnova za domove s hišnimi ljubljenčki
Če živite s hišnimi ljubljenčki, veste, kako hitro se nabira dlaka. Ta čistilnik za hišne ljubljenčke uporablja krožni pretok zraka in Bernoullijev učinek za dvigovanje in lovljenje lebdečih in usedlih dlak ter odstrani več kot 90 % dlak v manj kot eni uri (1) za čistejši dom z manj truda.
Plast aktivnega oglja s formulo za lovljenje vonjav v čistilniku za hišne ljubljenčke zajame in nevtralizira 5 pogostih vonjav hišnih ljubljenčkov (2), vključno z vonjavami iztrebkov, mokrega kožuha, posod za hrano in prostorov z mačjim peskom. Tako vaš dom ostane svež in prijeten.
S CADR 400 m3/h (3) ta čistilnik za hišne ljubljenčke zagotavlja močan pretok zraka, ki v nekaj minutah odstrani dlake, vonjave in alergene hišnih ljubljenčkov. Učinkovito čisti prostore do 104 m2 (3), kar ga naredi popolnega za dnevne sobe, spalnice ali katerikoli prostor, ki ga delite s hišnimi ljubljenčki.
5.0
od 5
21
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
4 zvēri
16/07/2026
Latvija
Zaposleni pri Philipsu
Iesaku mājām ar dzīvniekiem
Tiešām iesaku mājokļos ar mājdzīvniekiem. Mums mājās ir 3 suņi un dīķis, attiecīgi bieži vien ienāk iekšā slapji - attīrītājs ļoti labi samazina dažādas dzīvnieku radītās smakas, nav vairs tā, ka visa māja ilgi smird pēc slapja suņa. Nu un dizains - tas vispār ir miljons! Ļoti, ļoti patīk, kā izskatās!
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Ta ocena je bila podana za PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem
Date of Use 2026-05-08
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem
Date of Use 2026-05-08
Nelts1
08/07/2026
Eesti
Suurepärane valik lemmikloomaga koju!
Suurepärane valik lemmikloomaga koju! Õhk tundub märksa värskem ja lemmikloomade lõhnad ei jää enam tuppa püsima. Seade töötab üllatavalt vaikselt ning automaatrežiim teeb kasutamise väga mugavaks. Disain on modernne ja sobib hästi elutuppa.
Prednosti
Vaikne, ilus disain
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-06-28
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-06-28
Sassu
30/06/2026
Eesti
Väga ilus ja efektiivne
Väga ilusa disainiga, mahub põhimõtteliselt igale poole. Tavapärases režiimis töötab nii vaikselt, et unustab ära, et see üldse toanurgas seisab. Meeldib, et saab rakenduse kaudu õhu kvaliteeti jälgida ja graafikuid tekitada, meil läheb õhtul automaatselt öörežiimile ja hommikul uuesti tavarežiimile. Väga mugav!
Prednosti
ilus, võtab vähe ruumi
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-04-22
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-04-22
(1) Odstranjevanje dlak, ki so se usedle, je bilo testirano v internem laboratoriju v 30 m³ komori z načinom za hišne ljubljenčke. Stopnja lebdečih delcev: testirano v zunanjem laboratoriju v 3 m³ komori z načinom za hišne ljubljenčke. Rezultati se lahko razlikujejo glede na okolje, vrsto in število hišnih ljubljenčkov.
(2) Testirano v zunanjem laboratoriju v 30 m³ komori z uporabo turbo načina za 1 uro. Pet vrst vonjav, povezanih s hišnimi ljubljenčki, se nanaša na: vodikov sulfid, amoniak, metantiol, ocetno kislino in trimetilamin.
(3) CADR testiran v skladu z GB/T18801-2022. Primerna površina čiščenja izračunana po standardu NRCC-54013.
(4) Iz zraka, ki teče skozi filter, testirano v skladu z DIN71460 z aerosolom NaCl velikosti 0,003 µm.
(5) Zvočni tlak, IEC 60704, na 1,5 m.