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FY1120/00
Originalni filter za vlažilnik in čistilnik zraka 2-v-1
Originalni nadomestni filter za razvlažilnik in čistilnik zraka 2 v 1: filter HEPA NanoProtect za zaščito pred onesnaževalci, alergeni, virusi in bakterijami.
Združljivo z vlažilniki zraka 5000
Življenjska doba do 24 mesecev
V paketu: 1 filter
Originalni filter Philips
Okolju prijazno in hkrati učinkovito
Filter HEPA NanoProtect je združljiv z razvlažilniki in čistilniki 2 v 1 serije 5000, vključno z modeloma DE5305 in DE5306. Številko modela preverite na dnu naprave.
Za optimalno delovanje uporabljajte originalne filtre znamke Philips. Z natančnim prileganjem in temeljitimi preizkusi zagotavljajo, da vaša naprava deluje z najboljšo zmogljivostjo skozi celotno življenjsko dobo filtra.
Filter HEPA NanoProtect zajame delce velikosti 0,003 mikrona, kar je manjše od najmanjšega znanega virusa.
Ocene
(1) Preizkušeno po standardu DIN71460 z aerosolom NaCl 0,003 um iz zraka, ki se pretaka skozi filter, IUTA
(2) Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.