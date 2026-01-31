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  • Originalni filter za vlažilnik in čistilnik zraka 2-v-1
  • Originalni filter za vlažilnik in čistilnik zraka 2-v-1
  • Originalni filter za vlažilnik in čistilnik zraka 2-v-1
  • Originalni filter za vlažilnik in čistilnik zraka 2-v-1
  • Originalni filter za vlažilnik in čistilnik zraka 2-v-1
  • Originalni filter za vlažilnik in čistilnik zraka 2-v-1
  • Originalni filter za vlažilnik in čistilnik zraka 2-v-1
  • Originalni filter za vlažilnik in čistilnik zraka 2-v-1
  • Originalni filter za vlažilnik in čistilnik zraka 2-v-1
  • Originalni filter za vlažilnik in čistilnik zraka 2-v-1
  • Originalni filter za vlažilnik in čistilnik zraka 2-v-1
  • Originalni filter za vlažilnik in čistilnik zraka 2-v-1
  • Originalni filter za vlažilnik in čistilnik zraka 2-v-1
  • Originalni filter za vlažilnik in čistilnik zraka 2-v-1

2 v 1 čistilnik in razvlažilnik 5000Filter HEPA NanoProtect

FY1120/00

Originalni filter za vlažilnik in čistilnik zraka 2-v-1

Originalni nadomestni filter za razvlažilnik in čistilnik zraka 2 v 1: filter HEPA NanoProtect za zaščito pred onesnaževalci, alergeni, virusi in bakterijami.

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Kompatibilni izdelki
Serija 5000

Serija 5000
Razvlažilnik in čistilnik zraka 2-v-1

DE5305/11

Učinkovito odstrani 99,97 % nanodelcev (1)

Originalni filter za vlažilnik in čistilnik zraka 2-v-1

  • Združljivo z vlažilniki zraka 5000

  • Življenjska doba do 24 mesecev

  • V paketu: 1 filter

  • Originalni filter Philips

  • Okolju prijazno in hkrati učinkovito

Združljivo z razvlažilniki Philips 2 v 1 serije 5000

Združljivo z razvlažilniki Philips 2 v 1 serije 5000

Filter HEPA NanoProtect je združljiv z razvlažilniki in čistilniki 2 v 1 serije 5000, vključno z modeloma DE5305 in DE5306. Številko modela preverite na dnu naprave.

Originalen izdelek Philips

Originalen izdelek Philips

Za optimalno delovanje uporabljajte originalne filtre znamke Philips. Z natančnim prileganjem in temeljitimi preizkusi zagotavljajo, da vaša naprava deluje z najboljšo zmogljivostjo skozi celotno življenjsko dobo filtra.

Filter HEPA NanoProtect zajame 99,97 % najmanjših delcev

Filter HEPA NanoProtect zajame 99,97 % najmanjših delcev

Filter HEPA NanoProtect zajame delce velikosti 0,003 mikrona, kar je manjše od najmanjšega znanega virusa.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. (1) Preizkušeno po standardu DIN71460 z aerosolom NaCl 0,003 um iz zraka, ki se pretaka skozi filter, IUTA

  2. (2) Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.