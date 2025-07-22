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  • Popolna vlažnost in čist zrak – z eno napravo
  • Popolna vlažnost in čist zrak – z eno napravo
  • Popolna vlažnost in čist zrak – z eno napravo
  • Popolna vlažnost in čist zrak – z eno napravo
  • Popolna vlažnost in čist zrak – z eno napravo
  • Popolna vlažnost in čist zrak – z eno napravo
  • Popolna vlažnost in čist zrak – z eno napravo
  • Popolna vlažnost in čist zrak – z eno napravo
  • Popolna vlažnost in čist zrak – z eno napravo
  • Popolna vlažnost in čist zrak – z eno napravo
  • Popolna vlažnost in čist zrak – z eno napravo
  • Popolna vlažnost in čist zrak – z eno napravo
  • Popolna vlažnost in čist zrak – z eno napravo
  • Popolna vlažnost in čist zrak – z eno napravo
  • Popolna vlažnost in čist zrak – z eno napravo
  • Popolna vlažnost in čist zrak – z eno napravo
  • Popolna vlažnost in čist zrak – z eno napravo
  • Popolna vlažnost in čist zrak – z eno napravo
  • Popolna vlažnost in čist zrak – z eno napravo
  • Popolna vlažnost in čist zrak – z eno napravo
  • Popolna vlažnost in čist zrak – z eno napravo
  • Popolna vlažnost in čist zrak – z eno napravo

Serija 5000Razvlažilnik in čistilnik zraka 2-v-1

DE5305/11

5
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Popolna vlažnost in čist zrak – z eno napravo
Z eno samo napravo obnovite optimalno stopnjo vlažnosti in odstranite onesnaževalce v zraku. Zaščitite svoj dom in družino pred plesnijo, bakterijami in virusi ter uživajte v prednostih zdravega, čistega zraka s preprostim dotikom gumba.
Poglej vse prednosti

Dvojna funkcija. Dvojna zaščita.

Popolna vlažnost in čist zrak – z eno napravo

  • Razvlaži zrak do 26,5 L/D

  • Čisti s filtriranjem: 270 m3/h (CADR)

  • Filter HEPA NanoProtect

  • Prilagajanje zraku v prostorih

  • Okolju prijazno in hkrati učinkovito

Zmanjša vlažnost, preprečuje nastanek plesni in odstranjuje zatohle vonjave

Zmanjša vlažnost, preprečuje nastanek plesni in odstranjuje zatohle vonjave

Razvito za hitro obnovitev zdrave vlažnosti in temperature v zaprtih prostorih. Učinkovito odstranjuje vlago, preprečuje nastanek plesni, kondenza in zatohlih vonjav. Preprečuje širjenje alergenov in vaš dom ščiti pred škodo zaradi vlage.

Odstrani do 26,5 L/D (1), ali 48 steklenic vode (2)

Odstrani do 26,5 L/D (1), ali 48 steklenic vode (2)

Iz zraka dnevno odstrani do 14,2 litra vlage, popolno za prostore velikosti do 137 m³ (3). V samo 17 minutah zmanjša stopnjo vlažnosti z nezdravih 90 % na prijetnih 60 % (4). Velika, 4-litrska posoda za vodo omogoča dolgo delovanje brez pogostega praznjenja.

Odstrani onesnaževala v 11 minutah

Odstrani onesnaževala v 11 minutah

Z zmogljivim filtriranjem 270 m3/h (CADR) (5) lahko v 14 minutah očisti prostor v velikosti 48 m2 (6). Odstrani do 99,9 % virusov, kot je H1N1 (gripa) (7), in bakterij v zraku (8). Iz zraka zajame do 99,99 % pršic, cvetnega prahu, alergenov mačjih ljubljenčkov ali plesni (9), ki so znani sprožilci simptomov alergij in senenega nahoda (10)

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

22/07/2025

България

България

Добър продукт,добро качество. Препоръчвам го. 👍

Като цяло харесвам продуктите на Филипс. За мен са добра инвестиция.

Prednosti

Добро качество.

Slabosti

За сега няма.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

18/07/2025

България

България

Продукта е уникален !

Балансът цена - качество. Харесва ми също така, колко опростена е цялата система - лесна за ползване

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

21/05/2025

България

България

Отличен уред, много тих и ефективен,

Върши страхотна работа! Препоръчвам го на всички,, които имат проблеми с влагата у дома!

Prednosti

Тих и функционален

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

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Omejitve odgovornosti

  1. (1) Preizkusila neodvisna stranka v skladu s standardom GB/T19411-2003 pri 35 °C in 90-% relativni vlažnosti.

  2. (2) Izračunano glede na stopnjo RH, deljeno s standardno 550-mililitrsko steklenico pitne vode.

  3. (3) Ustrezno območje razvlaževanja izračunano z višino prostora 2,5 m po JEM1411:1998 (kategorija sodobnih stanovanj iz betona).

  4. (4) Izračunano: 20 m3, iz 60 % RH pri 27°, preizkusil neodvisni laboratorij v skladu s standardom GB/T 19411-2003. Rezultati se lahko razlikujejo zaradi naravnega prezračevanja, sproščanja/vpijanja vlage in sprememb temperature.

  5. (5) V skladu s standardom GB/T18801-2022 preizkusila potrjena neodvisna stranka.

  6. (6) Izračunano po standardu GB/T18801:2022 na podlagi prehajanja zraka skozi filter v prostoru velikosti 48 m3, CADR 270 m3/h.

  7. (7) Po standardu GB/T18801-2022 preizkusila potrjena neodvisna stranka v komori velikosti 30 m3 z 1-urnim delovanjem s turbo hitrostjo v načinu čiščenja.

  8. (8) Po standardu GB21551.3-2010 preizkusila potrjena neodvisna stranka s S. Albus, v komori velikosti 30 m3, z 1-urnim delovanjem s hitrostjo turbo v načinu čiščenja.

  9. (9) Iz zraka, ki se pretaka skozi filter. Preizkušeno s pršicami v hišnem prahu, cvetnim prahom breze in mačjimi alergeni po standardu SOP 350.003 avstrijskega inštituta OFI.

  10. (10) Alergijski rinitis in njegov vpliv na astmo (ARIA) 2008, avtor J. Bousquet in približno 50 drugih ključnih mnenjskih voditeljev, Allergy 2008: 63 (dodatek 86): 8–160

  11. (11) Preizkušeno po standardu DIN71460 z aerosolom NaCl 0,003 um iz zraka, ki se pretaka skozi filter, IUTA.

  12. (12) V primerjavi z naravnim sušenjem oblačil v zaprtih prostorih, preizkusil Philips.

  13. (13) Preizkušeno z 20 sintetičnimi majicami, preizkusil Philips.

  14. (14) Glede na kakovost zraka in pogostost uporabe.

  15. (15) Izračunano: Potencial globalnega segrevanja (GWP) za R134a (1,300) in R290 (&lt; 3).