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Nadomestni filter za PureProtect Mini 900 Filter HEPA NanoProtect

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Nadomestni filter za PureProtect Mini 900Filter HEPA NanoProtect

FY0910/30

Nadomestni filter za PureProtect Mini 900 Filter HEPA NanoProtect

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Priročniki in dokumentacija

Originalni nadomestni filter za čistilnik zraka: filter 3-v-1 HEPA NanoProtect, filter z aktivnim ogljem in predfilter za zaščito pred onesnaženjem, cvetnim prahom, prahom, prhljajem hišnih ljubljenčkov in virusi.

  • PDF dat.
  • 29 July 2026

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