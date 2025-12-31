2 leti garancije
FY0910/30
Združljivo s serijama 900 in 800
Življenjska doba do 1 leta
V paketu: 1 filter
Originalni filter Philips
Nadomestni filtri za čistilnike zraka Philips serij 900 in 800: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Model čistilnika zraka je naveden na dnu naprave.
Filtri zagotavljajo optimalno delovanje filtriranja do 1 leta (2) za manjše skrbi in stroške. Za boljše filtriranje predfilter redno čistite s sesalcem za prah.
Originalni filter Philips je oblikovan tako, da se povsem ujema z vašo napravo. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte originalne filtre Philips.
Ocene
(1) Iz zraka, ki se pretaka skozi filter. Testirano po standardu DIN71460 z aerosolom NaCl 0,003 um, iUTA.
(2) Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.