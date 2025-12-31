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Vse serije

  • Originalni filtri za čistilnik zraka PureProtect Mini 900
  • Originalni filtri za čistilnik zraka PureProtect Mini 900
  • Originalni filtri za čistilnik zraka PureProtect Mini 900
  • Originalni filtri za čistilnik zraka PureProtect Mini 900
  • Originalni filtri za čistilnik zraka PureProtect Mini 900
  • Originalni filtri za čistilnik zraka PureProtect Mini 900
  • Originalni filtri za čistilnik zraka PureProtect Mini 900
  • Originalni filtri za čistilnik zraka PureProtect Mini 900
  • Originalni filtri za čistilnik zraka PureProtect Mini 900
  • Originalni filtri za čistilnik zraka PureProtect Mini 900

Nadomestni filter za PureProtect Mini 900Filter HEPA NanoProtect

FY0910/30

Originalni filtri za čistilnik zraka PureProtect Mini 900
Originalni nadomestni filter za čistilnik zraka: filter 3-v-1 HEPA NanoProtect, filter z aktivnim ogljem in predfilter za zaščito pred onesnaženjem, cvetnim prahom, prahom, prhljajem hišnih ljubljenčkov in virusi.
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Kompatibilni izdelki
PureProtect Mini serije 900

PureProtect Mini serije 900
Pametni čistilnik zraka

AC0951/13

Učinkovito odstrani 99,97 % nanodelcev (1)

Originalni filtri za čistilnik zraka PureProtect Mini 900

  • Združljivo s serijama 900 in 800

  • Življenjska doba do 1 leta

  • V paketu: 1 filter

  • Originalni filter Philips

Združljiv s čistilniki zraka serij 900 in 800

Združljiv s čistilniki zraka serij 900 in 800

Nadomestni filtri za čistilnike zraka Philips serij 900 in 800: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Model čistilnika zraka je naveden na dnu naprave.

Dolga obstojnost filtra do 1 leta

Dolga obstojnost filtra do 1 leta

Filtri zagotavljajo optimalno delovanje filtriranja do 1 leta (2) za manjše skrbi in stroške. Za boljše filtriranje predfilter redno čistite s sesalcem za prah.

Originalen filter Philips za najboljše delovanje

Originalen filter Philips za najboljše delovanje

Originalni filter Philips je oblikovan tako, da se povsem ujema z vašo napravo. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte originalne filtre Philips.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. (1) Iz zraka, ki se pretaka skozi filter. Testirano po standardu DIN71460 z aerosolom NaCl 0,003 um, iUTA.

  2. (2) Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.