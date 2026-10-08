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Serija PureProtect Lite 700 Filter HEPA NanoProtect

Novo

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Serija PureProtect Lite 700Filter HEPA NanoProtect

FY0700/30

Serija PureProtect Lite 700 Filter HEPA NanoProtect

Novo

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Priročniki in dokumentacija

Originalni nadomestni filtri za čistilnik zraka: filter 3 v 1 HEPA NanoProtect, filter z aktivnim ogljem in predfilter za zaščito pred onesnaženjem, cvetnim prahom, prahom, prhljajem hišnih ljubljenčkov in virusi.

  • PDF dat.
  • 8 October 2026

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