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  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0710, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0710, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700

Novo

Serija PureProtect Lite 700Filter HEPA NanoProtect

FY0700/30

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Originalni filtri za čistilnik zraka PureProtect 700

Originalni nadomestni filtri za čistilnik zraka: filter 3 v 1 HEPA NanoProtect, filter z aktivnim ogljem in predfilter za zaščito pred onesnaženjem, cvetnim prahom, prahom, prhljajem hišnih ljubljenčkov in virusi.

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Kompatibilni izdelki
PureProtect Lite serije 700

PureProtect Lite serije 700
Čistilnik zraka

AC0720/10

Učinkovito odstrani 99,97 % nanodelcev (1)

Originalni filtri za čistilnik zraka PureProtect 700

  • Združljivo s serijo 700

  • V paketu: 1 filter

  • Življenjska doba 3 leta

  • Originalni filter Philips

Združljivo s serijo Philips PureProtect Lite 700

Združljivo s serijo Philips PureProtect Lite 700

Nadomestni filter za čistilnike zraka Philips PureProtect Lite serije 700: AC0710, AC0720, AC0721. Model vašega čistilnika zraka najdete na zadnji strani naprave.

Dolga obstojnost filtra do 3 leta

Dolga obstojnost filtra do 3 leta

Originalni filtri zagotavljajo optimalno delovanje do 3 let (2) za manjše skrbi in stroške. Čistilnik zraka izračuna življenjsko dobo filtra in vas opozori, ko ga je treba zamenjati.

Trajnostna zasnova z 32 % manjšo embalažo

Trajnostna zasnova z 32 % manjšo embalažo

Naša zložljiva zasnova filtra prihrani embalažo in porabi 22 % manj plastike, kar zmanjšuje naš ogljični odtis (3).

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

29/09/2026

Lietuva

Lietuva

Geras filtras

Geras filtras – efektyviai valo orą, lengvai pakeičiamas ir padeda palaikyti švaresnį bei gaivesnį orą namuose.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Datum uporabe 2026-09-20

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Datum uporabe 2026-09-20

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Omejitve odgovornosti

  1. (1) Iz zraka, ki prehaja skozi filter, testirano po standardu DIN71460 z NaCl aerosolom 0,003 µm in 0,3 µm, inštitut iUTA.

  2. (2) Izračunano povprečje. Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.

  3. (3) V primerjavi z nezložljivo embalažo FY0700.