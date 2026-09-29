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Originalni filtri za čistilnik zraka PureProtect 700
Originalni nadomestni filtri za čistilnik zraka: filter 3 v 1 HEPA NanoProtect, filter z aktivnim ogljem in predfilter za zaščito pred onesnaženjem, cvetnim prahom, prahom, prhljajem hišnih ljubljenčkov in virusi.
Združljivo s serijo 700
V paketu: 1 filter
Življenjska doba 3 leta
Originalni filter Philips
Nadomestni filter za čistilnike zraka Philips PureProtect Lite serije 700: AC0710, AC0720, AC0721. Model vašega čistilnika zraka najdete na zadnji strani naprave.
Originalni filtri zagotavljajo optimalno delovanje do 3 let (2) za manjše skrbi in stroške. Čistilnik zraka izračuna življenjsko dobo filtra in vas opozori, ko ga je treba zamenjati.
Naša zložljiva zasnova filtra prihrani embalažo in porabi 22 % manj plastike, kar zmanjšuje naš ogljični odtis (3).
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
RituliukasK
29/09/2026
Lietuva
Geras filtras
Geras filtras – efektyviai valo orą, lengvai pakeičiamas ir padeda palaikyti švaresnį bei gaivesnį orą namuose.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Datum uporabe 2026-09-20
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Datum uporabe 2026-09-20
(1) Iz zraka, ki prehaja skozi filter, testirano po standardu DIN71460 z NaCl aerosolom 0,003 µm in 0,3 µm, inštitut iUTA.
(2) Izračunano povprečje. Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.
(3) V primerjavi z nezložljivo embalažo FY0700.