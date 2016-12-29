2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
2,2 l, NanoClean
Super turbo krtača
PowerCyclone 7 ima aerodinamično zasnovo, ki zmanjšuje zračni upor in zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje v 3 visoko učinkovitih korakih: 1) Zaradi ravnega in gladkega dovoda zrak hitro vstopi v PowerCyclone. 2) Zaobljeni prehod hitro pospeši zrak navzgor v ciklonsko komoro. 3) Izhodna rezila na vrhu ciklonske komore učinkovito odstranjujejo prah iz zraka.
Nastavek TriActiveMax se odlično oprime tal in v treh korakih temeljito očisti tla: 1) S posebej oblikovano ploskvijo nežno razpre vlakna v preprogi in odstrani prah iz najglobljih kotičkov. 2) Sprednja velika odprtina pobira večje delce. 3) Stranski krtači omogočata popolno čiščenje ob podstavkih.
Krtača SuperTurbo popolnoma odstrani živalsko dlako s preprog.
Nagrade
4.6
od 5
11
Ocene
91%
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Miledi
29/12/2016
Hrvatska
Savrsen za kucne ljubimce
Kao vlasnik psa -dugodlakog-koji boravi u kuci i linja se ....ludilo...trazila sam usisivac koji ce biti jednostavan za koristenje,otporan na moje vozikanje po kuci kad me uhvati ludilo usisavanja i jak a malen da ga lakse nosam i pospremim. Da,skuplji je od vecine ali opekla sam se sa jegtinijim verzijama i odlucila se za tu skuplju varijantu i nije mi zao .Preporucujem!
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Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice
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Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice
anitmoko
10/11/2016
Hrvatska
USISAVAČ Philips - za SVA VREMENA!!!
Štovani, usisavač Philips sam dobila kao rođendanski poklon od svog oca za 20. rođkas, imala sam ga 25. god. savršen, nikad nisam imala popravaka i kvara na njemu, Vaši usisavači su LOL - Philips proizvodi za sva vremena!
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Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice
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Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice
Barby
19/08/2016
Hrvatska
Ovaj proizvod je savrsen
Usisivac je predobar, meni osobno najvise odgovara sto nema vrecice za mjenjanje nego se sve ljepo rastavi opere osusi i spremno je za ponovnu upotrebu... I evo nakon vec dosta dugog koristenja usisna snaga je ista kao i prvog dana .... ma sve u svemu odlican
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Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice
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Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice