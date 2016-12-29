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  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost

Izdelek ni več na voljo

PowerPro UltimateSesalnik brez vrečke

FC9922/09

4.6
| (11) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%

1 nagrada

PowerCyclone za popolno zmogljivost
Novi Philipsov sesalnik brez vrečke PowerPro Ultimate za vrhunsko učinkovitost čiščenja. PowerCyclone 7 omogoča izredno ločevanje prahu in zraka. Nastavek TriActiveMax je izredno učinkovit na vseh vrstah tal.
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Praznjenje zbiralnika za prah brez nesnage

PowerCyclone za popolno zmogljivost

  • 2,2 l, NanoClean

  • Super turbo krtača

PowerCyclone 7 dlje časa ohranja veliko moč sesanja

PowerCyclone 7 dlje časa ohranja veliko moč sesanja

PowerCyclone 7 ima aerodinamično zasnovo, ki zmanjšuje zračni upor in zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje v 3 visoko učinkovitih korakih: 1) Zaradi ravnega in gladkega dovoda zrak hitro vstopi v PowerCyclone. 2) Zaobljeni prehod hitro pospeši zrak navzgor v ciklonsko komoro. 3) Izhodna rezila na vrhu ciklonske komore učinkovito odstranjujejo prah iz zraka.

Večnamenski nastavek

Večnamenski nastavek

Nastavek TriActiveMax se odlično oprime tal in v treh korakih temeljito očisti tla: 1) S posebej oblikovano ploskvijo nežno razpre vlakna v preprogi in odstrani prah iz najglobljih kotičkov. 2) Sprednja velika odprtina pobira večje delce. 3) Stranski krtači omogočata popolno čiščenje ob podstavkih.

Krtača SuperTurbo za preproge brez živalskih dlak

Krtača SuperTurbo za preproge brez živalskih dlak

Krtača SuperTurbo popolnoma odstrani živalsko dlako s preprog.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Ocene

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4.6

od 5

11

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

29/12/2016

Hrvatska

Hrvatska

Savrsen za kucne ljubimce

Kao vlasnik psa -dugodlakog-koji boravi u kuci i linja se ....ludilo...trazila sam usisivac koji ce biti jednostavan za koristenje,otporan na moje vozikanje po kuci kad me uhvati ludilo usisavanja i jak a malen da ga lakse nosam i pospremim. Da,skuplji je od vecine ali opekla sam se sa jegtinijim verzijama i odlucila se za tu skuplju varijantu i nije mi zao .Preporucujem!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice

10/11/2016

Hrvatska

Hrvatska

USISAVAČ Philips - za SVA VREMENA!!!

Štovani, usisavač Philips sam dobila kao rođendanski poklon od svog oca za 20. rođkas, imala sam ga 25. god. savršen, nikad nisam imala popravaka i kvara na njemu, Vaši usisavači su LOL - Philips proizvodi za sva vremena!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice

19/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je savrsen

Usisivac je predobar, meni osobno najvise odgovara sto nema vrecice za mjenjanje nego se sve ljepo rastavi opere osusi i spremno je za ponovnu upotrebu... I evo nakon vec dosta dugog koristenja usisna snaga je ista kao i prvog dana .... ma sve u svemu odlican

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9922/09 Usisavač bez vrećice

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