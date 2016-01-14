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  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone za popolno zmogljivost

Izdelek ni več na voljo

PowerPro UltimateSesalnik brez vrečke

FC9921/09

4.7
| (15) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%

1 nagrada

PowerCyclone za popolno zmogljivost
Novi Philipsov sesalnik brez vrečke PowerPro Ultimate za vrhunsko učinkovitost čiščenja. PowerCyclone 7 omogoča izredno ločevanje prahu in zraka. Nastavek TriActiveMax je izredno učinkovit na vseh vrstah tal.
Poglej vse prednosti

Praznjenje zbiralnika za prah brez nesnage

PowerCyclone za popolno zmogljivost

  • 2,2 l, NanoClean

  • Odličen za sesanje parketa

PowerCyclone 7 dlje časa ohranja veliko moč sesanja

PowerCyclone 7 dlje časa ohranja veliko moč sesanja

PowerCyclone 7 ima aerodinamično zasnovo, ki zmanjšuje zračni upor in zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje v 3 visoko učinkovitih korakih: 1) Zaradi ravnega in gladkega dovoda zrak hitro vstopi v PowerCyclone. 2) Zaobljeni prehod hitro pospeši zrak navzgor v ciklonsko komoro. 3) Izhodna rezila na vrhu ciklonske komore učinkovito odstranjujejo prah iz zraka.

Večnamenski nastavek

Večnamenski nastavek

Nastavek TriActiveMax se odlično oprime tal in v treh korakih temeljito očisti tla: 1) S posebej oblikovano ploskvijo nežno razpre vlakna v preprogi in odstrani prah iz najglobljih kotičkov. 2) Sprednja velika odprtina pobira večje delce. 3) Stranski krtači omogočata popolno čiščenje ob podstavkih.

Nastavek za trda tla TriActive Z za odstranjevanje prahu in drobtin

Nastavek za trda tla TriActive Z za odstranjevanje prahu in drobtin

Novi nastavek za trda tla TriActive Z odstranjuje prah in drobtine hkrati. Edinstvena zasnova v obliki črke Z prah in večje drobtine usmerja skozi zračni kanal in jih pri tem ne potiska naprej. Stranski zračni kanali poskrbijo za odlično čiščenje ob podstavkih. Zdaj ni treba več dvigniti nastavka, da bi posesali večje drobtine, tla pa bodo odslej izjemno čista.

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Ocene

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4.7

od 5

15

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

14/01/2016

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Ta izdelek ima odlične lastnosti

Ta izdelek je odličen,sem zelo zadovoljen z njim.Odlično deluje,enostaven za uporabo in odlično počisti.Super sesalnik.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9921/09 Sesalnik brez vrečke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9921/09 Sesalnik brez vrečke

30/08/2017

Hrvatska

Hrvatska

Animal best

Odličan proizvod za usisavanje dlake i pjeska kućnog ljubimca! Svakako preporučam svima koji muku muće sa dlakama od psa i pjeskom od mačka!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice

10/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

odličan usisavač

odličan proizvod. Snaga usisavanja mu je vrhunska. Nije bučan.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice

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Omejitve odgovornosti

  1. Rezultati pobiranja prahu v primerjavi z 10 najbolje prodajanimi sesalniki moči 2400 W v Evropi. Testiranja je na preprogah februarja/aprila 2014 opravil zunanji testni inštitut v skladu s standardom EN 60312-1/2013