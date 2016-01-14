2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
2,2 l, NanoClean
Odličen za sesanje parketa
PowerCyclone 7 ima aerodinamično zasnovo, ki zmanjšuje zračni upor in zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje v 3 visoko učinkovitih korakih: 1) Zaradi ravnega in gladkega dovoda zrak hitro vstopi v PowerCyclone. 2) Zaobljeni prehod hitro pospeši zrak navzgor v ciklonsko komoro. 3) Izhodna rezila na vrhu ciklonske komore učinkovito odstranjujejo prah iz zraka.
Nastavek TriActiveMax se odlično oprime tal in v treh korakih temeljito očisti tla: 1) S posebej oblikovano ploskvijo nežno razpre vlakna v preprogi in odstrani prah iz najglobljih kotičkov. 2) Sprednja velika odprtina pobira večje delce. 3) Stranski krtači omogočata popolno čiščenje ob podstavkih.
Novi nastavek za trda tla TriActive Z odstranjuje prah in drobtine hkrati. Edinstvena zasnova v obliki črke Z prah in večje drobtine usmerja skozi zračni kanal in jih pri tem ne potiska naprej. Stranski zračni kanali poskrbijo za odlično čiščenje ob podstavkih. Zdaj ni treba več dvigniti nastavka, da bi posesali večje drobtine, tla pa bodo odslej izjemno čista.
Nagrade
4.7
od 5
15
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Klemen86
14/01/2016
Slovenija
Preverjen kupec
Ta izdelek ima odlične lastnosti
Ta izdelek je odličen,sem zelo zadovoljen z njim.Odlično deluje,enostaven za uporabo in odlično počisti.Super sesalnik.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9921/09 Sesalnik brez vrečke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9921/09 Sesalnik brez vrečke
Abby
30/08/2017
Hrvatska
Animal best
Odličan proizvod za usisavanje dlake i pjeska kućnog ljubimca! Svakako preporučam svima koji muku muće sa dlakama od psa i pjeskom od mačka!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice
Gaga
10/07/2017
Hrvatska
odličan usisavač
odličan proizvod. Snaga usisavanja mu je vrhunska. Nije bučan.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice
Rezultati pobiranja prahu v primerjavi z 10 najbolje prodajanimi sesalniki moči 2400 W v Evropi. Testiranja je na preprogah februarja/aprila 2014 opravil zunanji testni inštitut v skladu s standardom EN 60312-1/2013