Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Sesalniki in brisala
Vse serije
PowerPro Expert Sesalnik brez vrečke
Izdelek ni več na voljo
Podpora
FC9729/09
Pojdi v trgovino
Registrirajte svoj produkt
Registrirajte izdelek v 90 dneh od dneva nakupa in pridobite podaljšano garancijo (morda veljajo pogoji).
FC9729/09 FC9741/09 FC9744/09 FC9745/09 FC9747/09
EU Declaration of Conformity - English (US)
Vse (3)
Kje sta model in serijska številka brezžičnega sesalnika Philips?
Kako naj očistim filter Philipsovega sesalnika?
Čiščenje posode za prah v sesalniku Philips brez vrečke
Komplet nadomestnih delov
Pri uporabi sesalnika Philips čutim električne šoke
Moj sesalnik Philips ima šibko moč sesanja
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali