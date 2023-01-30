2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
900 W
PowerCyclone 8
Protialergijski filter Allergy H13
Nastavki na aparatu
Visokoučinkovit 900 W motor z več kot 50.000 vrt/min se ponaša z veliko močjo sesanja za vrhunsko čiščenje pri vsaki uporabi.
Nastavek TriActive+ in izjemna moč sesanja zagotavljata, da lahko posesate 99,9 % finega prahu***.
Tehnologija PowerCyclone 8 z močnim kroženjem maksimira pretok zraka in zagotavlja največjo moč sesanja. Močno pospešen pretok zraka v cilindrični komori učinkovito ločuje prah od zraka pri več kot 185 km/h, kar zagotavlja večjo moč sesanja za dlje časa in s tem brezhibno čiščenje.
Nagrade
4.8
od 5
87
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Vesna1
30/01/2023
Hrvatska
Ispao jedan kotač
iako mi je bez ikakvog povoda ispao jedan kotač sa tri flex nastavka za čišćenje podova i tepiha, svejedno big ga preporučila za kupnju, mada sam šokirana.
Prednosti
usisna snaga je u redu, sve je bilo super do juče kada mi je prilikom usisavanja pločica odjednom ispao jedan kotač što me je jako uznemirilo. do tada sam bila super zadovoljna sa svim performansama predmetnog usisavača, ali ovo što mi se iznenada desilo me je totalno ubilo u pojam. kako se to moglo desiti ? Nisam ja kriva niti u jednom pogledu. Nisam ga forsirala niti uopće dirala te kotače...
Slabosti
ispadanje jednog kotača sa nastavka za čišćenje tepiha
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice
Sanem86
29/12/2021
Hrvatska
usisivač je odličan. kvalitetno i lako usisavanje.
Usisavač je kvalitetan, jak i lako je s njim raditi. +Super mi je ova četkica cijevi što je brzo i lako dostupna.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice
Toni7
11/02/2020
Hrvatska
Super praktican i jak.
Kupi dlake od ljubimaca vrlo dobro. Praktican za koristenje. Protok zraka je odlican tako da jako dobro vuče :D
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice
moč sesanja v primerjavi z 10 najbolje prodajanimi sesalniki visokega razreda brez vrečke (> 150 €) v Nemčiji v prvem polletju 2019
Učinkovitost filtriranja je preizkušena v skladu s standardom DIN EN 60312/11/2008.
99,9 % odstranjenega prahu na trdnih tleh z razpokami (IEC62885-2).
Razredi filtriranja so določeni s testiranjem v skladu s standardom EN60312-1-2017 in so enakovredni HEPA 13.