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  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
  • Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*

regular

Izdelek ni več na voljo

PowerPro ExpertSesalnik brez vrečke

FC9729/09

4.8
| (87) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%

1 nagrada

Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*
Sesalnik brez vrečke serije 7000 je Philipsov sesalnik z največjo močjo sesanja doslej. Tehnologija PowerCyclone 8 in nastavek TriActive, ki pri čiščenju hkrati opravlja 3 optimizirane naloge, omogočata povsem enostavno doseganje vrhunskih rezultatov čiščenja.
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Protialergijski filter Allergy H13 zajame > 99,9 %** prahu

Največja moč sesanja s tehnologijo PowerCyclone 8*

  • 900 W

  • PowerCyclone 8

  • Protialergijski filter Allergy H13

  • Nastavki na aparatu

900 W motor za veliko moč sesanja

900 W motor za veliko moč sesanja

Visokoučinkovit 900 W motor z več kot 50.000 vrt/min se ponaša z veliko močjo sesanja za vrhunsko čiščenje pri vsaki uporabi.

99,9 % odstranjenega prahu*** za izjemno učinkovito čiščenje

99,9 % odstranjenega prahu*** za izjemno učinkovito čiščenje

Nastavek TriActive+ in izjemna moč sesanja zagotavljata, da lahko posesate 99,9 % finega prahu***.

PowerCyclone 8 zagotavlja največjo moč sesanja za več časa

PowerCyclone 8 zagotavlja največjo moč sesanja za več časa

Tehnologija PowerCyclone 8 z močnim kroženjem maksimira pretok zraka in zagotavlja največjo moč sesanja. Močno pospešen pretok zraka v cilindrični komori učinkovito ločuje prah od zraka pri več kot 185 km/h, kar zagotavlja večjo moč sesanja za dlje časa in s tem brezhibno čiščenje.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-961326

Ocene

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4.8

od 5

87

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

30/01/2023

Hrvatska

Hrvatska

Ispao jedan kotač

iako mi je bez ikakvog povoda ispao jedan kotač sa tri flex nastavka za čišćenje podova i tepiha, svejedno big ga preporučila za kupnju, mada sam šokirana.

Prednosti

usisna snaga je u redu, sve je bilo super do juče kada mi je prilikom usisavanja pločica odjednom ispao jedan kotač što me je jako uznemirilo. do tada sam bila super zadovoljna sa svim performansama predmetnog usisavača, ali ovo što mi se iznenada desilo me je totalno ubilo u pojam. kako se to moglo desiti ? Nisam ja kriva niti u jednom pogledu. Nisam ga forsirala niti uopće dirala te kotače...

Slabosti

ispadanje jednog kotača sa nastavka za čišćenje tepiha

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice

29/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

usisivač je odličan. kvalitetno i lako usisavanje.

Usisavač je kvalitetan, jak i lako je s njim raditi. +Super mi je ova četkica cijevi što je brzo i lako dostupna.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice

11/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Super praktican i jak.

Kupi dlake od ljubimaca vrlo dobro. Praktican za koristenje. Protok zraka je odlican tako da jako dobro vuče :D

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice

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  1. moč sesanja v primerjavi z 10 najbolje prodajanimi sesalniki visokega razreda brez vrečke (> 150 €) v Nemčiji v prvem polletju 2019

  2. Učinkovitost filtriranja je preizkušena v skladu s standardom DIN EN 60312/11/2008.

  3. 99,9 % odstranjenega prahu na trdnih tleh z razpokami (IEC62885-2).

  4. Razredi filtriranja so določeni s testiranjem v skladu s standardom EN60312-1-2017 in so enakovredni HEPA 13.