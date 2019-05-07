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Izdelek ni več na voljo
Parquet+
Ta izdelek dosega najvišji razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh, saj posesa 100 % prahu!
PowerCyclone 6 ima aerodinamično zasnovo, ki zmanjšuje zračni upor in zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje v 3 visokoučinkovitih korakih: 1) Zaradi ravnega in gladkega dovoda zrak hitro vstopi v PowerCyclone. 2) Zaobljeni prehod hitro pospeši zrak navzgor v ciklonsko komoro. 3) Izhodna rezila na vrhu ciklonske komore učinkovito odstranjujejo prah iz zraka.
Nastavek TriActiveMax s funkcijo čiščenja 3-v-1 se odlično oprime tal in omogoča najučinkovitejše pobiranje prahu. 1) S posebej oblikovano ploščo nežno razpre vlakna v preprogi in odstrani prah iz najglobljih kotičkov. 2) Večje delce posesa z večjo sprednjo odprtino. 3) S stranskima krtačama zajame tudi prah in umazanijo najbliže pohištvu in stenam.
Nagrade
4.8
od 5
66
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
LAVINIA78
07/05/2019
România
EXCELENT
Un aspirator foarte bun, silentios, cablu lung incat sa me pot misca in casa, se curata usor, accesorii pentru parchet,
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac
Miha88
14/01/2018
România
Acest produs este ok pentru casa si familie
Aspira fff bine praful ... Imi place :) Se manevrează usor , singurul lucru mai costisitor la el este ca trebuie schimbat des filtru ...
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac
iZoSa
14/12/2017
България
Много тиха, мощна и с много аксесоари
Домът ни е голям и с тази прахосмукачка го чистим много по - лесно и по - бързо. Много е тиха и ни дадоха куп четки, които са много полезни. Намали количеството на прах в дома ни.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9723/09 Прахосмукачка без торба
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9723/09 Прахосмукачка без торба
Rezultati pobiranja prahu v primerjavi z najbolje prodajanim sesalnikom brez vrečke v Evropi, testiranja je opravil zunanji testni inštitut v skladu s standardom DIN EN 60312/11/2008 na preprogah februarja/aprila 2014