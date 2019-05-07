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  • Posesa 40 % več prahu* za boljše čiščenje
  • Posesa 40 % več prahu* za boljše čiščenje
  • Posesa 40 % več prahu* za boljše čiščenje
  • Posesa 40 % več prahu* za boljše čiščenje
  • Posesa 40 % več prahu* za boljše čiščenje
  • Posesa 40 % več prahu* za boljše čiščenje
  • Posesa 40 % več prahu* za boljše čiščenje
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  • Posesa 40 % več prahu* za boljše čiščenje
  • Posesa 40 % več prahu* za boljše čiščenje
  • Posesa 40 % več prahu* za boljše čiščenje
  • Posesa 40 % več prahu* za boljše čiščenje
  • Posesa 40 % več prahu* za boljše čiščenje
  • Posesa 40 % več prahu* za boljše čiščenje

2+3 leta garancije na motor

Izdelek ni več na voljo

PowerPro ExpertSesalnik brez vrečke

FC9723/09

4.8
| (66) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%

1 nagrada

Posesa 40 % več prahu* za boljše čiščenje
Philipsov sesalnik brez vrečke PowerPro Expert je ponesel zmogljivost čiščenja na naslednjo raven. Tehnologija PowerCyclone 6 in nastavek TriActiveMax zagotavljata izjemne rezultate čiščenja na vseh vrstah tal. Posebej zasnovana komora omogoča praznjenje brez napora.
Poglej vse prednosti

Zasnovano za enostavno odstranjevanje prahu

Posesa 40 % več prahu* za boljše čiščenje

  • Parquet+

Razred energijske učinkovitosti A za trda tla

Razred energijske učinkovitosti A za trda tla

Ta izdelek dosega najvišji razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh, saj posesa 100 % prahu!

PowerCyclone 6 za izjemno ločevanje prahu in zraka

PowerCyclone 6 za izjemno ločevanje prahu in zraka

PowerCyclone 6 ima aerodinamično zasnovo, ki zmanjšuje zračni upor in zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje v 3 visokoučinkovitih korakih: 1) Zaradi ravnega in gladkega dovoda zrak hitro vstopi v PowerCyclone. 2) Zaobljeni prehod hitro pospeši zrak navzgor v ciklonsko komoro. 3) Izhodna rezila na vrhu ciklonske komore učinkovito odstranjujejo prah iz zraka.

Novi nastavek 3-v-1 TriActiveMax za najzmogljivejše pobiranje prahu

Novi nastavek 3-v-1 TriActiveMax za najzmogljivejše pobiranje prahu

Nastavek TriActiveMax s funkcijo čiščenja 3-v-1 se odlično oprime tal in omogoča najučinkovitejše pobiranje prahu. 1) S posebej oblikovano ploščo nežno razpre vlakna v preprogi in odstrani prah iz najglobljih kotičkov. 2) Večje delce posesa z večjo sprednjo odprtino. 3) S stranskima krtačama zajame tudi prah in umazanijo najbliže pohištvu in stenam.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679488

Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

66

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

07/05/2019

România

România

EXCELENT

Un aspirator foarte bun, silentios, cablu lung incat sa me pot misca in casa, se curata usor, accesorii pentru parchet,

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac

14/01/2018

România

România

Acest produs este ok pentru casa si familie

Aspira fff bine praful ... Imi place :) Se manevrează usor , singurul lucru mai costisitor la el este ca trebuie schimbat des filtru ...

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac

14/12/2017

България

България

Много тиха, мощна и с много аксесоари

Домът ни е голям и с тази прахосмукачка го чистим много по - лесно и по - бързо. Много е тиха и ни дадоха куп четки, които са много полезни. Намали количеството на прах в дома ни.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9723/09 Прахосмукачка без торба

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Expert FC9723/09 Прахосмукачка без торба

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Omejitve odgovornosti

  1. Rezultati pobiranja prahu v primerjavi z najbolje prodajanim sesalnikom brez vrečke v Evropi, testiranja je opravil zunanji testni inštitut v skladu s standardom DIN EN 60312/11/2008 na preprogah februarja/aprila 2014