IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

ErgoFit Sesalnik brez vrečke

Izdelek ni več na voljo

Podpora

ErgoFitSesalnik brez vrečke

FC9256/01

ErgoFit Sesalnik brez vrečke

Izdelek ni več na voljo

Pojdi v trgovino

Prijavite se ali ustvarite račun

Registrirajte svoj produkt

V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.

Registriraj zdaj

Priročniki in dokumentacija

User Manual Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner

  • PDF dat., 3.5 MB
  • 13 March 2026

Občutite vse prednosti boljše drže. Pri uporabi tega sesalnika Philips se veliko manj sklanjate, zato je čiščenje udobnejše

  • PDF dat.
  • 26 June 2026

Pogosta vprašanja

Odpravljanje težav

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali