Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
Podaljšana garancija
Sesalniki in brisala
Vse serije
ErgoFit Sesalnik brez vrečke
Izdelek ni več na voljo
Podpora
FC9256/01
Pojdi v trgovino
Prijavite se ali ustvarite račun
V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.
User Manual Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
Občutite vse prednosti boljše drže. Pri uporabi tega sesalnika Philips se veliko manj sklanjate, zato je čiščenje udobnejše
Vse (3)
Kje sta model in serijska številka brezžičnega sesalnika Philips?
Čiščenje posode za prah v sesalniku Philips brez vrečke
Kako naj očistim filter Philipsovega sesalnika?
Moj sesalnik Philips se ne vklopi
Moj sesalnik Philips se pregreva
Moj sesalnik Philips ima šibko moč sesanja
Pri uporabi sesalnika Philips čutim električne šoke
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali