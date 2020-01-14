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Veliko udobja, malo napora
Občutite vse prednosti boljše drže. Pri uporabi tega sesalnika Philips se veliko manj sklanjate, zato je čiščenje udobnejše
Daljinsko upravljanje
Patentiran ročaj PostureProtect zagotavlja do štirikrat boljšo držo: zmanjšuje sklanjanje med čiščenjem, ohranja udoben položaj zapestja, ročaja omogočata preprosto vodenje, gumbi na njem pa priročno upravljanje.
Gumbi na ročaju omogočajo preprosto upravljanje sesalnika brez sklanjanja.
Vrtljiva pritrditev cevi na ročaj za večjo okretnost in manjšo obremenitev zapestja.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
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Lesní
14/01/2020
Česká republika
Skvělý
Výrobek je velmi dobrý, jsem s ním spokojený. Doporučuji.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ErgoFit FC9256/01 Bezsáčkový vysavač
Datum uporabe 2018-01-14
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ErgoFit FC9256/01 Bezsáčkový vysavač
Datum uporabe 2018-01-14