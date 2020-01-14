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  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01

Izdelek ni več na voljo

ErgoFitSesalnik brez vrečke

FC9256/01

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Veliko udobja, malo napora

Občutite vse prednosti boljše drže. Pri uporabi tega sesalnika Philips se veliko manj sklanjate, zato je čiščenje udobnejše

Poglej vse prednosti

Uživajte v boljši drži z do 70 % manj sklanjanja

Veliko udobja, malo napora

  • Daljinsko upravljanje

Edinstven ergonomsko zasnovan ročaj PostureProtect

Edinstven ergonomsko zasnovan ročaj PostureProtect

Patentiran ročaj PostureProtect zagotavlja do štirikrat boljšo držo: zmanjšuje sklanjanje med čiščenjem, ohranja udoben položaj zapestja, ročaja omogočata preprosto vodenje, gumbi na njem pa priročno upravljanje.

Gumbi za upravljanje na ročaju

Gumbi za upravljanje na ročaju

Gumbi na ročaju omogočajo preprosto upravljanje sesalnika brez sklanjanja.

Vrtljiva pritrditev cevi za večjo okretnost

Vrtljiva pritrditev cevi za večjo okretnost

Vrtljiva pritrditev cevi na ročaj za večjo okretnost in manjšo obremenitev zapestja.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

14/01/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý

Výrobek je velmi dobrý, jsem s ním spokojený. Doporučuji.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ErgoFit FC9256/01 Bezsáčkový vysavač

Datum uporabe 2018-01-14

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ErgoFit FC9256/01 Bezsáčkový vysavač

Datum uporabe 2018-01-14

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